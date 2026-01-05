Oglas
NA BADNJI DAN PRESECITE CRNI LUK NA 12 DELOVA: Ujutru stiže bitna vest

Da li ste nekad primenili ovaj običaj?

Badnji dan i Božić sa sobom nose mnoge običaje. U narednim danima ćemo čuti za mnoge koje treba ispoštovati. Jedan od njih tiče se i vremenske prognoze i to za celu godinu.

Luk otkriva kakvo će vreme biti?

Naši stari su, naime, ova dva praznika, koristili da saznaju kakvo ih vreme očekuje tokom godine i to uz pomoć glavice crnog luka. Budući da se nekad mnogo polagalo na poljoprivredu, ovo je bila izuzetno važna informacija.

Kako tačno luk otkriva vreme?

Potrebno je, da na Badnje veče, glavicu crnog luka isečete na 12 delova, odnosno 12 belih ljuski.

Poređajte ih jednu do druge u nizu i u svaku sipajte malo soli, pa stavite na prozor da prenoći.

Najstariji član porodice, sutradan, na Božić, treba da razgleda ljuske. U onoj u kojoj ima vode, u tom mesecu će biti kiše. Ako je neka ljuska suva, taj mesec će biti sušan.

