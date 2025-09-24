NAJMUDRIJA ŽIVOTNA LEKCIJA OCA TADEJA: Pridržavajte se ovog saveta i sve u životu će vam biti blagosloveno

Otac Tadej otkriva kako da nam sve u životu bude blagosloveno.

Mnogi uspešni ljudi, mudraci i sveštenici isticali su da misli imaju veliki uticaj na život. Misli imaju veliku moć i često nismo svesni šta sve možete njima postići. Kada usmerite misli na prave stvari, ne zaboravimo da su one brže i od svetlosti, možemo učiniti velike stvari u životu.

Otac Tadej nas je upućivao da gajimo dobre misli u svom 'srcu' i da se smirujemo. Govorio je da se tako čovek usavršava, jer "Kakve su nam misli, takav nam je život."

U svesci oca Tadeja pronađeni su sledeće mudre reči:

"Pazi na svoje misli. Sve potiče iz misli, i dobro i zlo,

Misao prethodi delu. Zemaljski zakoni ne kažnjavaju misli, već samo dela. Nebesni zakon kažnjava i misli, ne samo dela.

Pazi na svoje misli.Ako je izvor čist i voda će biti čista.Ako su ti misli čiste i svetle i zdrave, sve što radiš biće blagosloveno. Pazi na svoje misli."

