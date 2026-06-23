MIRA ŠKORIĆ UHVATILA PARTNERA U KREVETU SA MUŠKARCEM: "Toliko sam ponižena kao žena, ne znam kako da se nosim s time"

Pevačica Mira Škorić doživela je neverovatnu izdaju u Berlinu, zbog koje je izgubila veru u ljubav.

Pevačica Mira Škorić, vlasnica autentičnog glasa, u životu se suočila sa raznim nepredvidivim situacijama - uspela je da pobedi rak, izgradila je zavidnu karijeru, a onda je u ljubavi doživela i nezamislivu izdaju. U jednom momentu htela je i da odustane od svega, ali ljubav prema pevanju je zadržala na sceni, te ove godine proslavlja jubilej - 40 godina bavljenja muzikom.

Šta se desilo u Berlinu?

Naime, Mira je pre vanrednog stanja otputovala u Berlin da bi iznenadila biznismena s kojim je u vezi, i zatekla je scenu, od koje se, kako kaže, dugo neće oporaviti.

- Jao, bože, mislila sam da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima. Ovakvu sramotu nikad nisam doživela. Toliko sam ponižena kao žena da ne znam kako da se nosim s tim. Nijednog trenutka nisam pomislila da bi me prevario s nekom ženom, a kamoli s muškarcem! Tu sliku ne mogu da obrišem iz svoje glave - izjavila je Mira za Kurir i dodala da je prava sreća što nije bila naoružana.

Pevačica kaže da je s Nemcem videla budućnost i da joj je mnogo vremena trebalo da se oporavi. S obzirom na to da je strastveni ljubitelj pištolja i da često ide u streljanu, pevačica je srećna što u tom trenutku nije imala oružje pored sebe.

“Zbog posla sam bila sprečena da neko vreme idem u Berlin, iako me je svakodnevno molio da dođem kod njega. Kada sam jedva uspela da odložim neke obaveze, rešila sam da ga iznenadim. Pošto imam ključ od stana, nisam mu se najavila, a kada sam ušla…. Evo i sada se ježim od toga! Uhvatila sam ga s muškarcem, ležao je kraj njega. Toliko sam povređena i da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu! Bacila sam mu prsten, okrenula se i otišla. Mnogo me povredio, izgubila sam veru u ljubav”, ispričala je svojevremeno Mira za Kurir.

Ko je bio Mirin prvi muž?

Mira Škorić bila je u braku sa uglednim beogradskim hirurgom Vasom Jeremićem, a sa njim je dobila i ćerku Milicu.

Milica je krenula tatinim stopama, te je postala doktor, a Mira neretko ističe kako je uvek mnogo učila i bila odličan student, kao i da je ona njen najveći ponos.

Miličina svadba 2022. godine bila je i jedinstvena prilika da se na istom mestu nađu njeni roditelji, koji su se davnih dana venčali. Iako su deceniju bili u braku, nisu mogli da prevaziđu nesuglasice i usledio je razvod. Ali, oboje su stalno naglašavali da su ostali i baš prijateljskim odnosima.

Otkako su se razveli, bivši Mirin muž i ugledni beogradski hirurg retko se pojavljivao u javnosti. Međutim, na ćerkino venčanje došao je u izuzetno elegantnom izdanju, te su mnogi komentarisali da je Vasa u odličnoj formi.

Pevačica nije puno govorila o svom bivšem suprugu, samo je isticala da ne planira nikad više da se uda. Ali, Mirina i Vasina svadba se dugo prepričavala, i dalje važi sa jednu od najveselijih na estradi ikada.

Mira je nosila romantičnu čipkanu venčanicu koja je pratila liniju tela, a kosu je pokupila u punđu. Mnogi se ne sećaju da je popularna pevačica u tom periodu karijere bila plavuša.

- Škorićka postala Jeremićka - pisao je 1995. godine popularni folk magazin „Sabor“, koji je izveštavao o venčanju na kome su se okupila najpoznatija imena muzičke scene.

Kuma je bila Ana Bekuta, a među gostima su se našli Ceca i Željko Ražnatović Arkan, Dragan Kojić Keba, Marinko Rokvić, Zorica Marković, Rođa Raičević i mnogi drugi.

(Kurir/Stil)

BONUS VIDEO: