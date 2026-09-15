NAUČNICI OTKRILI NOVE VRSTE INSEKATA I NAZVALI IH PO TEJLOR SVIFT: Evo kako je došlo do ove neočekivane odluke

Naučnica Sara Šreder je pojasnila zašto je insekte nazvala po Tejlor Svift.

Četiri novootkrivene vrste insekata naučnici su odlučili da nazovu po američkoj zvezdi Tejlor Svift, a reč je o životinjama koje pripadaju novom rodu nazvanom "Sviftifilus" (Swiftiephylus), objavio je Univerzitet Kalifornija u Riversajdu.

U sklopu tog roda stručnjaci su identifikovali četiri vrste koje su nazvali po pevačici i njenim albumima: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus i Swiftiephylus poetorum.

Imena predstavljaju latinske izvedenice imena "Taylor" i naziva albuma "Lover" i "Fearless" kao i pojma "poets", koji se odnosi na album "The Tortured Poets Department".

Razlozi zašto nove vrste insekata nose ime po pevačici

Sa univerziteta kažu da životinje spadaju u grupu insekata poznatu kao "meki insekti" (eng. soft bugs) zbog svojih mekanih krila. Doktorantkinja Sara Šreder, koautorka naučnog rada nada se da će ovo imenovanje skrenuti pažnju javnosti na važnost očuvanja insekata, objavio je univerzitet.

"Kao dugogodišnjoj obožavateljki Tejlor Svift, zvanoj Svifti, činilo mi se prirodnim i iskrenim da joj odam počast na ovaj način, ali i skrenem pažnju na raznolikost insekata koju tek treba otkriti", rekla je Šreder u izjavi koju je objavio univerzitet.

Šreder je pojasnila da je dodatan razlog zbog koga je insekte nazvala po Svift njihov izgled. Na svojim svetlim telašcima imaju crvenkasto-narandžaste strukture koje podsećaju na cvetove biljke Allocasuarina.

"Prepoznatljiv izgled Tejlor Svift su plava kosa i crvene usne. Ovi insekti su bledožute boje s crvenim detaljima", pojasnila je.

Trebalo je da prođe mnogo godina da novootkriveni insekti dobiju svoja imena, premda su otkriveni još između 1995. i 2004. godine u sklopu projekta o bioraznolikosti koji su sprovodili američki i australijski istraživači. Stručnjaci su tada prikupili 50.000 primeraka koje je trebalo razvrstati, proučiti i identifikovati.

(Kurir)

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