NAUČNO DOKAZANO: Evo koliko često treba da imate seks i doživite orgazam da biste ostali zdravi

Stručnjakinja za kinesku medicinu rekla je da ljudi treba da imaju određenu količinu seksa kako bi sprečili "bolest" i "emocionalni stres".

Nina Čeng osnivačica je The Eastern Philosophy - male firme koja se fokusira na biljne lekove - i često deli videozapise o tradicionalnim kineskim lekovima za zdravlje na TikToku, piše Daily Star.

U nedavnom snimku otkrila je koliko bi seksa trebalo da imate s obzirom na svoje godine, a video je pregledan oko 2.800 puta.

"Jeste li znali da se nedovoljno seksa smatra uzrokom bolesti u tradicionalnoj kineskoj medicini?", pitala je.

"Dok tradicionalna kineska medicina često naglašava potencijalne dugoročne učinke preterane seksualne aktivnosti, mnogi ne shvataju da se nedovoljno seksa takođe smatra uzrokom bolesti u kineskoj medicini. Kao što je primetio pokojni lekar tradicionalne kineske medicine, Đovanni Maciocia, 'nedovoljan seks je često uzrok bolesti slične emocionalnom stresu, posebno kod žena a Zapadu'", dodaje ona.

Rekla je i da su drevni kineski lekari verovali su da žene imaju veću verovatnoću da će iskusiti veće seksualne frustracije jer su podlegale drugačijim društvenim normama i možda se nisu osećale da im je dozvoljeno da se seksualno izražavaju u poređenju s muškarcima.

Zatim je objasnila koliko često treba doživeti orgazam s obzirom na svoje godine.

Dakle, ako ste u 20-im, trebalo bi da imate seks na svaka četiri dana. U međuvremenu, osobe u 30-im bi trebalo da pokušaju voditi ljubav na osam dana.

Što ste stariji, vreme između orgazama se udvostručava. To znači da bi u 40-im trebalo da imate intimne odnose na 16 dana. Zatim, na 21 dan kada ste u 50-im, odnosno svakih 30 dana u 60-im.

