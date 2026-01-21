"NE ZNAM NIŠTA DA SPREMIM": Aleksandra Prijović kuvanje prepustila suprugu Filipu

Aleksandra Prijović ne krije da joj kuvanje nije jača strana

Iako ima svega 30 godina, Aleksandra Prijović iza sebe već ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavideli.

Pored niza uspešnih nastupa, pevačica uživa u skladnom braku sa suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim odgaja sina Aleksandra i ćerku Ariju.

Ipak, kada je reč o privatnom životu, Aleksandra ima jasno postavljene stavove od kojih ne odstupa, a jedan od njih je da kuvanje nije deo njene svakodnevice.

Popularna pevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posetiti omiljeni restoran nego stati za šporet.

Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

- Kod kuće stalno nešto radim, uvek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam - izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Story, Filip je talenat za kulinarstvo nasledio od oca.

