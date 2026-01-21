Oglas
"NE ZNAM NIŠTA DA SPREMIM": Aleksandra Prijović kuvanje prepustila suprugu Filipu

Aleksandra Prijović ne krije da joj kuvanje nije jača strana

Foto: ATA images/ A.A.
Iako ima svega 30 godina, Aleksandra Prijović iza sebe već ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavideli.

Pored niza uspešnih nastupa, pevačica uživa u skladnom braku sa suprugom Filipom Živojinovićem, sa kojim odgaja sina Aleksandra i ćerku Ariju.

Ipak, kada je reč o privatnom životu, Aleksandra ima jasno postavljene stavove od kojih ne odstupa, a jedan od njih je da kuvanje nije deo njene svakodnevice.

Popularna pevačica iskreno priznaje da će radije naručiti obrok ili posetiti omiljeni restoran nego stati za šporet.

Fokusirana na muziku i karijeru, uživanje u hrani radije prepušta drugima, pa najradije degustira specijalitete koje pripremaju profesionalci ili njen suprug Filip.

- Kod kuće stalno nešto radim, uvek sređujem i slažem, ali se od mene niko neće najesti. Stvarno ne znam ništa da spremim. Možda ću nekada dobiti želju da naučim da kuvam - izjavila je Aleksandra, dodajući da svu brigu o obrocima preuzima njen muž.

Aleksandra Prijović ne kuva, a kako je svojevremeno otkrila za Story, Filip je talenat za kulinarstvo nasledio od oca.

(Grand)

