NEGA CVEĆA PRED JESEN: Trikovi koji vam mogu pomoći da ih pripremite za hladne dane

Evo kako da pripremite muškatle i druge biljke za hladnije dane.

Neke vrste cveća, poput petunija, koje su jednogodišnje biljke, nakon prestanka cvetanja i sušenja treba jednostavno iščupati iz zemlje i baciti, a one svakako ostavljaju seme u saksiji koje će na proleće nići. A evo kako da pripremite muškatle i druge biljke za hladnije dane.

Kako se neguju muškatle u hladnijim danima?

U našoj zemlji muškatle su skoro na svakom balkonu i dvorištu od proleća do kasne jeseni, do kada cvetaju, a sačekaće naredno proleće ukoliko se pre prvih mrazeva unesu u zatvoren prostor, gde bi optimalna temperatura trebalo da bude od pet do 12 stepeni. S obzirom na to da u tom periodu nemaju velike zahteve za svetlošću, mogu biti smeštene u hodniku ili zatvorenoj terasi. Tako ulaze u fazu mirovanja do prvih prolećnih dana.

Muškatle je bitno da sačuvate od prvog mraza, pre unošenja u prostoriju potrebno je rukom ukloniti sve sveže i uvele cvetove kako bi biljka štedela energiju. Muškatla ulazi u period "spavanja" i nije je potrebno zalivati, navodi portal Agro klub. Inače, za bujne muškatle koje ludo cvetaju pomoći će ovi prirodni trikovi bez hemijskih preparata.

Kako da se pobrinete za kaktuse

Pored muškatli, pobrinite se i za kaktuse. a Kaktus već početkom oktobra počinje da tone u zimski san tako da je kaktuse najbolje ostaviti na svetlo mesto gde nije hladnije od sedam do osam stepeni.

Ukoliko se kaktusi smeste na svetlo mesto u stanu, moraju se tek malo zaliti na svakih petnaestak dana.

Jesen je vreme za hrizanteme

Ko u proleće voli cvetove lala, mirišljavih zumbula, narcisa, krokusa pravo je vreme za sadnju obzirom na to da će temperature biti sve niže.

Lukovice će prezimeti u zemlji i cvetaće na proleće, a pravo vreme je i za da posadite cveće dan i noć i vresove kao i trajnice - perene ali i veoma popularne hrizanteme.

Hrizanteme ili jesenje ruže su višegodišnje biljke, dosta otporne i veoma su lake za održavanje. Mogu biti posađene u saksijama ili u zemlji. Vole rastresitu i peskovitu zemlju, a najviše vole kad su na suncu. Mogu cvetati do kasne jeseni, otporne su, ali im je neophodna zaštita od mrazeva. U posebnom tekstu pročitajte više o tome kako se hrizanteme neguju.

(BlicŽena)

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