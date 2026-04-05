NEOSTVARENA ŽELJA MARKA ŽIVIĆA: Nekoliko puta je govorio o ovoj bolnoj temi

Maestralni glumac napustio nas je pre 5 godina, ali nikada nije zaboravljen.

Veliki srpski glumac Marko Živić rođen je u Kruševcu 4. aprila 1972. godine. Detinjstvo i mladost proveo je u porodičnom domu u srednevekovnoj srpskoj prestonici, a preminuo je u Beogradu 14. oktobra 2021. u 49. godini.

LJubav i neostvarena želja da bude otac

Marko nije ostvario jednu od svojih najvećih želja da postane otac. Više puta je govorio o tome koliko voli decu i koliko bi voleo da osnuje porodicu.

"Voleo bih da imam decu. Nekad pomislim da mi je to jedini pravi neostvareni san."

NJegova porodica i prijatelji bili su mu najveća podrška, a on je njima uzvraćao bezuslovnom ljubavlju i pažnjom.

Ko je bio Marko Živić

Završio je Akademiju dramskih umetnosti u Novom Sadu 1995. godine u klasi profesora Radeta Markovića. Veliki profesionalni uspeh ostvario je u pozorištu i na filmu. Bio je prvak drame Beogradskog dramskog pozorišta. U tom teatru igrao je u predstavama „Kad su cvetale tikve“, „Ne igraj na Engleze“, „Sviraj to ponovo, Sem“, „Let iznad kukavičjeg gnezda“, „Delirijum tremens“… Čuvene su njegove filmske role – Kileta u „Čitulji za Eskobara“, Fanđa u „Beogradskom fantomu“, Save Jovića u „Zduhaču“, Isaka u „Montevideu“, menadžera Lepog Lukića u seriji „Folk“, advokata Lasla u „Žigosani u reketu“… Gledali smo ga i u serijalu Dragana Bjelogrlića „Senke nad Balkanom“, ali i u drugim pozorištima.

Tokom 2007. godine je vodio emisiju Marko Živić šouna TV Foks. Od januara 2015. godine je učestvovao u talent-šou programu Audicija, koji se emitovao n TV Pink kao jedan od članova žirija. Takođe je vodio i kviz za srednjoškolce „Zdravo Evropo“, koji se emitovao na RTS.

Marko Živić preminuo je u Beogradu 14. oktobra 2021. u 49. godini. Jedna ulica na Starom aerodromu u Kruševcu dobila je njegovo ime, na bočnoj fasadi Kruševačkog pozorišta postavljen je njegov veliki portret, a na Trgu glumaca u centru grada i bista.

(Kurir)

