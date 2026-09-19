"NIKADA SE NEĆU OSTVARITI KAO RODITELJ": Nigor otkrio zašto su on i njegova supruga odustali od vantelesne oplodnje

Oni su razmišljali i o usvajanju, ali su zbog komplikovanih procedura i toga odustali.

Muzičar Igor Lazić Nigor u dugogodišnjem je braku sa 15 godina mlađom Suzanom sa kojom se dugo borio za potomstvo. Oni su dugo išli kod lekara, ali svi rezultati su bili dobri, a par je potom odustao od borbe i u potpunosti su se posvetili jedno drugom.

Nigor je prošao kroz pakao kada je saznao da ima tumor, a pored brojnih zdravstvenih problema njih dvoje i dalje se trude da održe pozitivan duh.

"Nije bilo zdravstvenih problema"

Podsetimo, Nigor je otvoreno govorio o borbi za potomstvo.

- Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog preterane želje i ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vreme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego dedo" - rekao je on ranije, a potom je u jednom od poslednjih gostovanja otkrio da su odustali od borbe i da je sada nemoguće da se ostvare kao roditelji.

- Nisam se ostvario kao roditelj i neću. Sticajem okolnosti, zbog toga što mi se dešavalo, i meni i mojoj supruzi. Kasno je sad“, izjavio je pevač, a na pitanje o vantelesnoj oplodnji dodao: „Ne može ni to, ne može... Nemoguće je, jedino da Bog pošalje Bogorodicu - rekao je on tada dodajući da su razmišljali i o usvajanju, ali zbog procedure koja je komplikovana su odustali.

Otišao da snimi zub i saznao da ima tumor

Nigor se susreo sa velikim zdravstvenim problemom kada je sasvim slučajno saznao da ima tumor.

- Slučajnim snimkom zuba, videla se senka u glavi…Otišao sam na preventivne preglede i otkrili su tumor! Bogu hvala sada sam dobro - rekao je tada i dodao:

- Išao sam na terapije 8 ili 9 godina.. Radio sam sve što treba i Bogu hvala dobro sam! Nisam imao nikakve simptome sasvim slučajno je otkriveno.

(Blic)

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