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NIKO NE VERUJE DA ADRIJANA LIMA IMA 44 GODINE! Manekenka zapalila Madrid, svi se slažu da izgleda nestvarno (VIDEO)

Lima je zablistala u dugoj crnoj haljini sa golim leđima i prepoznatljivim visokim repom.

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Foto: Profimedia/ Europa Press/ABACA, Abaca Press
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Adrijana Lima bila je sinoć specijalna gošća ceremonija zatvaranja Nedelje mode u Madridu, čuveen manifestacije koja je trajala od 14. septembra. Završno veče bilo je rezervisano za dodelu nagrada, a brazilska manekenka dodelila je priznanje najboljem modelu.

Čuvena Adrijana Lima dočarala je moć duge crne haljine. Haljina golih leđa, ukrašena trakama i spojem jednostavnog dizajna i razigranih detalja odlično je pristajala ovoj modnoj zvezdi. Visoko podignuti konjiski rep smo i ranije viđali na ovoj Brazilki pa se taj stil izdvaja kao jedna od njenih omiljenih frizura.

Adrijana Lima (44) izgleda kao na početku svoje karijere. Pobedila je višak kilograma koji joj je donela treća trudnoća, a ta transforamcija je uticala na njen celokupan izgled. Ranije su oštro i neprimereno kritikovali zbog kilaže i navodno botoksiranog lica.

Na takve komentare odgovarala je tvrdnjom da je njen izgled odraz umora sa kojim se bori kao majka dok je u intervjuu za Vogue istakla da je teško podnela treću trudnoću. Podsećanja radi, manekenka je u avgustu 2022. dobila sina Sajana sa mužem Andreom Lemerom. Mama je i tinejdžerki, Valentine (16) i Sijene (13) koje ima iz braka sa Markom Jarićem.

I dok je jedne zadivila transformacijom, drugi je i sada kritikuju tvrdeći da su botoks i neke druge estetske korekcije zaslužni za ovakav izgled. Zna se da Lima dosta vodi računa o ishrani da trenira skoro pa kao na profesionalnom nivou.

Pominjalo se da je smršala 20 kilograma, a utisak je da je taj broj u međuvremenu porastao.

Uz Adrijanu Limu bila je Ana Antić, ćerka legendarnog fudbalskog trenera i selektora Radomira Antića. Poznata naslednica bila je jedna od najbolje stilkizovanih na crvenom tepihu u Madridu što ni ne čudi jer je godinama radila kao stilista svetskih zvezda.

(Blic Žena)

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