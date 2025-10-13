NIKO SE NE SEĆA DA SU NEKADA BILI PAR: S kojim slavnim glumcem je Kortni Koks bila u vezi 6 godina? (FOTO)

Glumica Kortni Koks dugo je nakon raskida pričala da je to bila njena najvažnija veza koju je imala.

Glumica Kortni Koks, najpoznatija po ulozi Monike u seriji "Prijatelji",iza sebe ima jedan brak.

Sa Dejvidom Arketom je bila od 1999. do 2013. godine i sa njim ima ćerku Koko Arket.

Međutim, nekoliko godina pre nego što je upoznala svog prvog supruga, bila je u višegodišnjoj vezi sa poznatim glumcem.

Kortni i Majkl Kiton su se upoznali 1989. godine i to nakon što je Kortni njihovoj zajedničkoj prijateljici rekla da joj se dopada Majklova gluma u filmu" Čisti i trezni" iz 1988. godine.

S obzirom da su oboje poznate ličnosti, a nisu želeli medijsku pompu, prvi sastanak su imali u glumičinoj kući.

- Razgovarali smo pet sati - rekla je Kortni Koks za People i dodala:

- Razgovarali smo o našim kućama iz snova, onima koje smo videli i one koje bismo voleli da izgradimo -

Ubrzo su uplovili u vezu koja je trajala narednih šest godina.

Mnogi bi zamišljali da je veza poznatih ličnosti pompezna i glamurozna, ali kad su u pitanju Kortni i Majkl, oni su birali da rade svoju vezu čuvaju od javnosti i da uživaju u svakodnevnim stvarima.

Voleli su se da obroke pripremju kod kuće (na šporetu sa šest ringli koje je Majkl dobio od Kortni kao poklon za useljenje)

- Bili smo saosećajni na mnogo nivo. Ako bi se desilo nešto čudno, okrenuli bismo se jedno prema drugom i samo rekli Znam - rekla je svojevremeno Kortni.

Zajedno su proveli šest divnih godina, ali su raskinuli u julu 1995. godine.

– To je najvažnija veza koju sam imala, mislim da je on najbolja osoba koju sam ikada srela – rekla je Kortni za People posle raskida. – Mi se i dalje volimo.

Kortni Koks je tada naglasila da ne isključuje mogućnost pomirenja.

- Sa nama se nikad ne zna - dodala je.

Jedna od osoba koja su najviše navijali da se njih dvoje pomire bila je Kortnina mama

- Oni su uvek pokušavali da rade na svojoj vezi. Moraju to da zaborave i da prihvate jedno drugo takve kakvi jesu, i jednostavno se venčaju - izjavila je Kortni Kouplend

Neposredno pre raskida, pojavile su se glasine da glumci planiraju da se venčajju.

- Kladim se da je taj dijamant od tri karata zaista lep- našalila se glumica za časopis L.A. i dodajući:

- Ali ga nikad nisam videla. -

Ni Majkl ni Kortni nikad nisu javno izneli razloge zbog kojih su prekinuli svoju vezu, ali je dve godine nakon raskida, Kortni prokomentarisala za USA Today koliko su veze teške.

- Veze su teže nego što sam mislila. Imam mnogo da radim na sebi - rekla je, ali nije isključivala mogućnost opstanka dvoje koji rade u filmskoj industriji:

- Glumci koji se zabavljaju sa glumcima mogu da se snađu. Najvažnije je biti sa nekim ko je kreativan i strastven u vezi sa onim što radi.-

(Glossy)

