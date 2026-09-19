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"ONA JE UVEK BILA U PRAVU": Majli Sajrus otkrila kako je izgledao njen poslednji razgovor sa Doli Parton

Majli Sajrus se u emotivnom intervjuu prisetila poslednjih razgovora i važnih životnih lekcija koje je dobila od svoje krsne kume Doli Parton.

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Foto: Printscreen/ YouTube - Cover Nation
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Majli Sajrus je u novom intervjuu povodom izlaska albuma "Bass Persuades" otkrila detalje poslednjeg razgovora sa svojom krsnom kumom i muzičkom ikonom Doli Parton, koja je preminula 25. avgusta. U razgovoru sa Zejnom Louom za Apple Music, 33-godišnja pevačica govorila je o njihovom posebnom odnosu i lekcijama koje je naučila od legendarne kantri pevačice.

Poslednji razgovor bio je o muzici

"Naš poslednji razgovor bio je upravo o ovom albumu. Iako smo toliko različite, upravo smo se zbog toga savršeno dopunjavale. Ona je to znala, a znam i ja", rekla je Sajrus. Dodala je da je Parton bila poznata po svom prepoznatljivom, pomalo prenaglašenom imidžu, od frizure i šminke do scenskih kostima, ali da je ispod svega toga uvek bila iskrena i svoja.

"Postojao je deo nje koji je bio potpuno stvaran i autentičan i upravo je to privlačilo ljude", objasnila je Sajrus. Prisetila se i perioda serije "Hana Montana", kada se veliki deo njenog života vrteo oko izgleda i imidža.

Doli ju je naučila svemu

Sajrus je istakla da joj je upravo Parton pomogla da se nosi sa slavom koju joj je donela uloga Hane Montane.

"Mislim da sam zahvaljujući Doli shvatila da možeš imati imidž, a i dalje ostati svoja. Ponekad ono što radim nazivam dragom jer na pozornici postajem neko potpuno drugačiji od osobe koja se svakog jutra probudi i nahrani svoju kornjaču. Ali ta osoba je i dalje u meni, samo je ponekad isključim," izjavila je.

Publika je ona koja treba da plače 

Pevačica se osvrnula i na razgovore sa Parton o tome što često zaplače tokom nastupa uživo.

"Ne mogu sebi da pomognem", priznala je te se prisetila reakcije Doli Parton na njenu izvedbu pesme "End of the World" u emisiji Davida Letermana "My Next Guest Needs No Introduction".

"Počela sam da plačem, a ona me pogledala i pitala: 'Zašto plačeš?' Rekla sam joj da pesma govori o smaknuću sveta i strahu da više neću videti svoju mamu", ispričala je Sajrus. "Na to mi je rekla: 'Muzika je beg od stvarnosti. Pusti njih da plaču. Ti izdrži.' Rekla sam joj: 'Znam, ali takva sam', a ona me volela upravo zbog toga."

Prisetila se i njihovog zajedničkog nastupa u novogodišnjem specijalu "Miley's New Year's Eve Party" 2023. godine.

"Plakala sam dok sam sa njom pevala 'I Will Always Love You'. Mislim da je tada znala da plačem iz istog razloga zbog kojeg plačem i sada. Znam da mnoge kolege na koje se oslanjam, ne samo Doli koja mi je bila poput porodice, pripadaju generacijama pre moje. Oni su utrli put kojim danas idem i neće uvek biti tu da ih pozovem i pitam šta da radim, kao što sam uvek činila sa Doli", ispričala je.

Oproštaj od "tetke Doli"

Za Parton je jednostavno zaključila: "Doli je uvek bila u pravu."

Vest o smrti Doli Parton 25. avgusta objavio je njen nećak Brajan Siver. Portparol je kasnije za People potvrdio da je preminula od raka nakon kratke bolesti. Sajrus je sledećeg dana na Instagramu objavila emotivnu posvetu svojoj "tetki Doli".

"Osećaj gubitka tetke Doli prevazilazi ono što smatram prikladnim da podelim. Naši najsvetiji trenuci bili su privatni i takvi će i ostati, iza pozornice, ispod svega glamura i u našim srcima", napisala je i dodala da zna kako bi Parton želela da nastavi dalje.

"Ono što znam jeste da bi Doli želela da sve ovo proživim, napišem pesmu o tome, a zatim nastavim dalje i budem jaka. Imam anđela uz sebe. Oduvek sam ga imala. Jedan od naših poslednjih razgovora bio je o muzici i promenama."

Na kraju je poručila da će Parton uvek voleti i da će se truditi da je učini ponosnom.

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