OPTUŽBE DA JE ROĐENA KAO MUŠKARAC UNIŠTILE BRIŽIT MAKRON: Ispovest ćerke prve dame Francuske o zdravlju majke uzdrmalo javnost

Suđenje ljudima koji su širili neosnovane tvrdnje o polu i identitetu Brižit Makron (72), prve dame Francuske, privlači mnogo pažnje, naročito nakon što je u sudu govorila ćerka Makronove.

Tifen Ozijer (41), ćerka Brižit Makron, izjavila je pred sudom u Parizu da je seksističko sajber maltretiranje negativno uticalo na zdravlje i životne uslove njene majke.

Ona je svedočila drugog i poslednjeg danja suđenja grupi od desetoro ljudi koji su optužene za širenje neistina o polu, identitetu i seksualnosti Brižit Makron.

Supruga predsednika Francuske Emanuela Makrona dugo je na meti teorija zavere da je rođena kao muškarac, kojima su se priključile i druge neosnovane tvrdnje.

– Važno je da danas budem ovde i pričam o šteti koju je moja majka pretrpela. Želela sam da ispričam kako izgleda njen život od trenutka kad je postala meta ovih napada – rekla je gospođa Ozijer.

Kako se Brižit Makron oseća zbog tvrdnji da je rođena u muškom telu?

Ona je istakla da je primetila promenu kod svoje majke i pogoršanje njenog zdravstvenog stanja. Objasnila je da je Brižit Makron morala da bude pažljivija po pitanju toga šta oblači i svog držanja jer "savršeno dobro zna da će njene fotografije biti iskorišćene za potkrepljivanje ovih teorija".

– Ne prođe nedelju dana da je ne maltretiraju. Niko u njenim profesionalnim i privatnim krugovima ne izbegava da pominje te tvrdnje – kaže ona i ističe da njena majka zato živi u neprestanom strahu i anksioznosti.

Tifen je dodala da nije bilo dana u kom Brižit nisu prenošene ovakve tvrdnje, čak i od ljudi koji imaju dobre namere i saosećaju s njom. Gospođa Makron je, kaže njena ćerka, naučila da živi s tim, ali je patila od posledica. Njeni unuci su, recimo, ismevani u školi.

– Ona nije izabrana na izborima, ona nije tražila ništa ni od koga, ali je ona na udaru – naglašava ćerka Brižit Makron.

Ko širi teorije zavere o Brižit Makron?

Među optuženima, koji su stari između 41 i 65 godina, jesu jedan političar, vlasnik galerije i nastavnik, prenosi BBC.

Jedan čovek, po imenu Orelijen Poarson-Atlan, optužen je da sa svojih 200.000 pratilaca na internetu podelio da je Brižit Makron transrodna žena i da je razlika u godinama između Emanuela Makrona i nje (koja iznosi 24 godine) "državno sankcionisana pedofilija". Poarson-Atlan se na sudu branio objasnivši da je satiričar koji samo želi da iznese "gledište drugačije od gledišta mejnstrim medija".

Drugo dvoje optuženih – samozvana nezavisna novinarka Nataša Rej i internet medijum Amandin Roa – već su proglašene krivima za klevetu prošle godine zbog tvrdnji da prva dama Francuske nikada nije postojala i da je njen brat promenio pol i počeo da koristi njeno ime. Кasnije ih je apelacioni sud oslobodio.

Drugi optuženi su takođe rekli da su koristili svoju "slobodu izražavanja". Jedan je zatražio od Makronovih da objave fotografije Brižit Makron u drugom stanju kako bi dokazali da je ona biološka žena.

Makronovi su već rekli da će predstaviti takve dokaze u sudskom postupku protiv američke desničarske influenserke Кendas Ovens.

Poznata jutjuberka je više puta ponovila svoj stav da je Brižit Makron muškarac, a u martu 2024. godine tvrdila je da bi stavila na kocku "svoju profesionalnu reputaciju" zbog te optužbe.

Ranije ove godine, advokat Makronovih u ovom slučaju Tom Кler rekao je za BBC da će par predstaviti fotografske i naučne dokaze američkom sudu kako bi dokazali da je gospođa Makron žena.

– Neverovatno je uznemirujuće pomisliti da morate tome da se podvrgnete, da biste izneli ovu vrstu dokaza – rekao je.

Gospođa Makron je upoznala svog sadašnjeg muža kada je bila nastavnica u njegovoj srednjoj školi. Par se venčao 2007. godine, kada je gospodin Makron imao 29, a gospođa Makron 54 godine.

