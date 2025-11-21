ORGANIZOVALA UBISTVO 2 SUPRUGA, UZELA MILIJARDE, BAHATILA SE DO SMRTI: Život misteriozne žene poznate kao "Pozlaćena Lili"

Do samog kraja, kada je imala 87. godina i telo uništeno od raka, ostala je dostojanstvena kao što je to bila i kada se prvi put pojavila na jednom od elitnih zabava na Menhetnu.

Brakovi su Lili Safri doneli milijarde, socijalni status i nadimak kojeg nikada nije uspela da se otarasi -"Pozlaćena Lili".

Ali jednu stvar je pažljivo sačuvala i odnela sa sobom u grob juče u Švajcarskoj, gde je sahranjena: istinu o njenom četvrtom mužu čija smrt u Monegaškom penthausu do danas nije razjašnjena. Ta misterija nastavlja da muči naslednike, prijatelje i porodicu, posle skoro 23 godina od nemilog događaja, piše Dejli Mejl.

Kada je Edmond Safra preminuo od dima prouzrokovanim požarom koji se desio u penthausu u Monaku 3. decembra 1999. godine i to u "sobi panike" u koju je pokušao da se sakrije i spase, bio je jedan do najbogatih privatnih bankara. Kao rezultat njegove smrti - njegova udovica, prijateljica princa Čarlsa, postala je jedna od najbogatijih žena na planeti sa bogatstvom u vrednosti od 3 milijarde funti.

Tri godine kasnije, američki vojnik, koji je radio kao medicinski brat gospodina Safre, bio je osuđen da je on podmetnuo požar ali ne u cilju da usmrti bogataša, već da ga spasi i tako zadobije njegovo poverenje. Ali vatra je podivljala i stvari su se otele kontroli.

Glasine su nastavile da kruže šta se zapravo desilo u stanu bogataša tog kobnog decembra. Libanski bankar je u stanu od 20 soba živeo povremeno, bio je sujeveran, nosio amajlije i svuda, pa i na svojim registarskim tablicama koristio samo broj EJS 555.

Po pričama teoretičara zavere, sreća koja ga je pratila većinom živora, se u jednom momentu se preokrenula. I to zato što je kroz svoje poslove svakim danom pravio sve više i više neprijatelja. Ove teorije sugerišu da je za njegovu smrt odgovorna Ruska mafija ili Kolumbijski kartel ili čak Japanski biznismeni koje je prevario kada je sklapao neki poslovni dogovor.

NJegova prebogata udovica, Lili Safran, čiji je život već obeležila tragedija, shvatila je da ne može da pobegne od glasina koje su sve više i više uzimale maha.

Pričalo se da je ona samo nekoliko nedelja pre požara, uzela Mosadove telohranitelje svoga muža i poslala na drugo imanje u Francuskoj. Video zapis sa bezbedonosnim kamera su takođe nestale.

A to nije bio ni jedini njen muž koji je umro pod nerazjašnjenim okolnostima.

Kada je njen drugi muž Fredi Monteverde izvršio samoubistvo 1969. godine pisalo je da je navodno uspeo da se čak dva puta (??) pogodi u srce. Takođe stoji u zapisu da su detektivi izgubili dva glavna dokaza: pištolj i metak.

Kasnije je obelodanjeno da je samo dva meseca pre svoje smrti, Safra izmenio svoj testament, gde je izbacio iz oporuke svoja dva brata i stavio svo svoje bogatsvo i odluke u ruke svoje supruge Lili. NJegove tri sestre su u sudu u Ženevi tvrdile da je njegova udovica zabranila da im se isplati po 14 miliona funti iako je to stajalo u njegovom izmenjenom testamentu.

Iako je sve ovo sjajan plot za razvijanje scenarija za seriju ili film, dokazi su nedostajali na svakom koraku. I ako postoji sumnja da je Lili umešana u smrt svog poslednjeg supruga, niko ne pronalazi motiv ili objašnjenje zbog čega bi ona unajmila medicinskog brata da podmetne požar i kako je mogla da predvidi da vatrogasna služba ne bi došla na vreme da zaustavi požar. Sigurni su da je to sve bila njena namera, da bi smislila prosto bolji i sigurniji scenariju u kojem bi usmrtila supruga.

Lili Safra nikada nije dala intervju na ovu ili na bilo koju drugu temu vezanu za svoj život.

Posle tragedije se preselila u London gde je uživala u svom bogatstvu ali i učestvovanju u raznim humanitarnim akcijama uglavnom pod pokriveteljstvom princa Čarlsa, njenog veoma bliskog prijatelja.

Ali stare navike se teško menjaju.

Lili Safran je kupila velelepnu vilu u Belgraviji koju je zaštitila najmodernijim bezbedonosnim sistemima.

Ćerka Škotskog inženjera železnice koji je emigrirao u Brazil da unovči novac u vreme ekspanzije Južno Američke izgradnje železnice, Lili je upoznala Safru kada je u društvu čula njegov savet kako da investira 200 miliona funti koje je nasledila od svog drugog muža.

Venčali su se 1976. godine na galmuroznom venčanju gde su među gostima bili krem de la krem društva, između ostalih i Ronald i Nensi Regan, kao i Aga Kan. Ranih 80-tih godina prošlog veka smestili su se u NJujorku, gde su postali jedni od najvažnijih socijalnih figura na Menhetnu, gde su vreme najčešće provodili u društvu Aristotela Onazisa, baletana Mikhaila Barišnjikova i Frenka Sinatre.

Spoj vitke figure i savršene nijanse plave kose, odeće s potpisom najprestižnijih modnih kuća visoke mode i nakita od dijamanata, Lili je postala oličenje NJujorške aristokratije. Bila je poznata po organizovanju žurki ali i humanitarnom radu.

Bila je veoma velikodušna. Jednom je svim svojim prijateljjicama poslala Manolo Blanik cipele.

U međuvremenu, par je kupovao i luksuzne nekretnije u Belgraviji, Južnoj Francuskoj, Parizu i Monte Karlu.

Džon Ferčajld, izdavač popularnih modnih magazina "W" i "Woman’s Wear Daily", napisao je o Lili: "Meterorički rast socijalne moći: Oni su uzeli Rivijeru...NJujork, Metropoliten muzej, operu, Ženevu - sve u periodu od samo pet godina. Šta je sledeće?"

Kada se sve sabere, čini se, da su imali srećan brak. Iako neverovatno ostvaren i cenjen, sumnja se i danas, da je Edmond Safra ipak svoje bogatsvo stekao kroz zlato, drogu i pranje novca.

