"OSEĆAM SE KAO U DVADESETIM": Tajna savršenog izgleda Jelisavete Orašanin - evo kako uspeva da zadrži vitku liniju u 4. deceniji

Zahvaljujući ovom režimu, glumica se oseća energično i mladoliko, kao da je u dvadesetim.

Glumica Jelisaveta Orašanin godinama unazad održava vitku i savršeno zategnutu liniju. Iako je prošla kroz dva porođaja, njen fizički izgled redovno izaziva divljenje, a nedavno je svojim pratiocima na društvenim mrežama detaljno otkrila kako izgleda njen intenzivni kardio trening na traci za trčanje.

Da bi postigla vrhunske rezultate i pokazala izvajane mišiće, Jelisaveta se ozbiljno preznojava u teretani kroz serije brzog i laganog trčanja koje značajno podižu izdržljivost.

„Pet minuta na brzini 7-8 džogiranje, 45 sekundi na brzini 10.5-11, zavisi kako ti odgovara, i 15 sekundi na brzini 7-7.5, tako 4 puta”.

Nakon ovog ciklusa, trening se nastavlja u izuzetno jakom ritmu dodavanjem sledećih koraka:

„30 sekundi na brzini 11-11.5 i 30 sekundi na brzini 7-7.5, tako četiri puta. 15 sekundi na brzini 12-12.5, i 45 sekundi na brzini 7-7.5 i tako 4 puta.”

Zahvaljujući ovakvom pristupu vežbanju, glumica priznaje da puca od energije:

„Osećam se kao da sam u dvadesetim”.

(Blic)

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