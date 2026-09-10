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OSTAVIO JOJ MILIONE I GOVORIO DA BI JE OŽENIO: Evo šta se danas dešava sa čuvenom mačkom Karla Lagerfelda (FOTO)

Čuveni dizajner Karl Lagerfeld rođen je na današnji dan, 10. septembra 1933. godine, a nakon smrti, svu imovinu ostavio je svojoj voljenoj mački Čupet.

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Foto: Joël SAGET, AFP/ Profimedia
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Svet visoke mode pamti ga kao neponovljivog vizionara koji je udahnuo nov život kući Chanel i decenijama suvereno vladao modnim pistama, ali van svetla reflektora, Karl Lagerfeld bio je potpuno opčinjen samo jednom damom - svojom birmanskom mačkom Šupet.

Priča o najpoznatijem ljubimcu na svetu počela je sasvim slučajno 2011. godine, kada ju je Lagerfeld uzeo na čuvanje od svog prijatelja, manekena Baptista Đabikonija, i više nikada nije hteo da je vrati, priznajući da se u nju zaljubio na prvi pogled.

Njihova "veza" otišla je toliko daleko da je slavni kreator otvoreno govorio kako bi se njome i oženio da je to zakonski moguće, a pre smrti 2019. godine povukao je potez o kom je kasnije brujao ceo svet.

Slavni dizajner ostavio jeŠupet ogromno bogatstvo- procenjuje se da joj je iz svog nasledstva namenio sumu od oko 200 miliona dolara, obezbedivši joj ličnog kuvara, batlera i život na visokoj nozi koji traje i danas.

Njen zvanični Instagram profil vodi agencija koja brine o njenom brendu. Mačka Šupet i dalje dobija ponude za slikanja, a 2023. godine bila je glavna inspiracija za prestižni modni događaj Met Gala, koji je bio posvećen upravo Karlu Lagerfeldu.

Borba oko nasledstva

Međutim, kasnije se saznalo da je nasledstvo Lagerfelda zapravo podeljeno na Šupet, njegovog kuma i na dvojicu manekena zbog čega su rođaci dizajnera godinama pokušavali da ospore testament, iako sa Karlom nisu bili bliski.

To im je konačno ove godine pošlo za rukom, zbog čega se sada čeka sudska parnica.

Podsećanja radi, Lagerfeld nije imao dece, a obe njegove sestre, Kristijana i Tea su preminule pre njega. Kristijana je iza sebe ostavili troje dece, dok Tea ima jednu ćerku, i oni bi mogli biti potancijalni naslednici.

(Mondo)

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