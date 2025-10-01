OVAJ GRAD JE PROGLAŠEN ZA NAJOPUŠTENIJI NA SVETU: Među prvih 10 se nalaze 3 evropska grada

Na novoj globalnoj rang listi San Dijego je proglašen za najopušteniji grad na svetu.

Studija, koju je sprovela Kompanija "Holafly", radila je istraživanja na uzorku od 50 gradova širom sveta, koristeći podatke platformi TripAdvisor i Numbeo.

Istraživačka studija koristila je parametre kao što su broj parkova i rezervata prirode, banja, gustinu saobraćaja, kvalitet vazduha, broj sunčanih dana tokom godine, kao i ukupan nivo sreće iz Indeksa srećnih gradova za 2025. godinu. Svaka metrika je ocenjivana na skali od 1 do 100, a konačni rezultati su izračunati kao prosek svih parametara, pri čemu viši rezultati ukazuju na opušteniji grad.

San Dijego zauzeo je sam vrh lestvice kao odlična destinacija za opuštanje. Poznat je po prelepoj obali, opuštenom stilu života, 266 parkova i rezervata prirode – što je najviše od bilo kog grada obuhvaćenog studijom. Nalazi se na samoj granici sa Meksikom i drugi je po veličini gradu američkoj saveznoj državi Kalifornija, a osmi u SAD.

Najpoznatija lokacija je Balboa park, srce grada, sa muzejima, tematskim baštama, pozorištima i svetski poznatim zoološkim vrtom, koji je prava atrakcija i za turiste i za lokalno stanovništvo.

Singapur je zauzeo drugo mesto sa 242 parka i neverovatnih 698 velnes centara, ali i sa najvišim indeksom sreće među svojim stanovnicima. Treće mesto je pripalo Beču, poznatom po čistom vazduhu, bujnim zelenim parkovima i efikasnom saobraćaju, čak i u vreme gužvi u špicu.

Slede gradovi Australije Sidnej i Melburn, dok se Berlin, Okland, Portland, Rim i Helsinki takođe nalaze među prvih 10. Madrid i Barselona su takođe na listi, što potvrđuje da Evropa i dalje zna kako da spoji kulturu i kvalitet života.

(RTS)



