Jedan grad u Evorpi proglašen za NAJSREĆNIJE MESTO NA SVETU: Ovi gradovi su se našli u TOP 10

Upravo je krunisano novo najsrećnije mesto na svetu

1757682495_profimedia-0040304299.jpg
Foto: Profimedia
Institut za kvalitet života je objavio svoju listu najsrećnijih gradova na svetu, a Kopenhagen, glavni grad Danske, našao se na samom vrhu.

Godišnja rang lista uzima u obzir niz različitih aspekata života u svakom gradu, od ekonomije i zaštite životne sredine do transportne infrastrukture i zdravlja građana. Kopenhagen je pobedio zbog svoje sposobnosti da „besprekorno spoji istoriju, modernost i održivost“, prema Institutu.

Sama Danska je zauzela drugo mesto na listi najsrećnijih zemalja u Svetskom izveštaju o sreći, što verovatno nije iznenađenje, jer su se još tri grada u Danskoj našla među 30 najboljih na listi najsrećnijih gradova na svetu.

Top 10 najsrećnijih gradova na svetu: 

  1. Kopenhagen, Danska
  2. Cirih, Švajcarska
  3. Singapur, Singapur 
  4. Orhus, Danska
  5. Antverpen, Belgija
  6. Seul, Južna Koreja
  7. Stokholm, Švedska
  8. Tajpej, Tajvan
  9. Minhen, Nemačka
  10. Roterdam, Holandija
