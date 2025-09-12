Jedan grad u Evorpi proglašen za NAJSREĆNIJE MESTO NA SVETU: Ovi gradovi su se našli u TOP 10

Upravo je krunisano novo najsrećnije mesto na svetu
Institut za kvalitet života je objavio svoju listu najsrećnijih gradova na svetu, a Kopenhagen, glavni grad Danske, našao se na samom vrhu.
Godišnja rang lista uzima u obzir niz različitih aspekata života u svakom gradu, od ekonomije i zaštite životne sredine do transportne infrastrukture i zdravlja građana. Kopenhagen je pobedio zbog svoje sposobnosti da „besprekorno spoji istoriju, modernost i održivost“, prema Institutu.
Sama Danska je zauzela drugo mesto na listi najsrećnijih zemalja u Svetskom izveštaju o sreći, što verovatno nije iznenađenje, jer su se još tri grada u Danskoj našla među 30 najboljih na listi najsrećnijih gradova na svetu.
Top 10 najsrećnijih gradova na svetu:
- Kopenhagen, Danska
- Cirih, Švajcarska
- Singapur, Singapur
- Orhus, Danska
- Antverpen, Belgija
- Seul, Južna Koreja
- Stokholm, Švedska
- Tajpej, Tajvan
- Minhen, Nemačka
- Roterdam, Holandija
