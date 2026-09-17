PAF DEDIJA NAPUTIO PRAVNI TIM: Nije im plaćao usluge, a tvrde i da su imali teškoće u komunikaciji

Pravni tim kaže da Kombs nije izmirio značajan preostali iznos advokatskih honorara i troškova nastalih tokom njegovog zastupanja u ovom predmetu.

Advokati Šona Didija Kombsa podneli su zahtev sudu da se povuku iz njegovog zastupanja u tužbi za klevetu vrednoj 100 miliona dolara protiv Kortni Berdžes, Arijel Mičel i kompanije Nekstar Medija Inc., koja upravlja kablovskim kanalom NewsNation.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Pejdž Siks, advokat Majkl Tremonte tvrdi da Kombs, koji se trenutno nalazi u zatvoru, nije platio "značajan deo" advokatskih honorara i troškova.

U podnesku se navodi da je advokatska kancelarija mesecima pružala pravne usluge reperu, ali da on nije izmirio veliki deo dugovanja.

"Tokom više meseci, dok je kancelarija pružala pravne usluge, gospodin Kombs nije izmirio značajan preostali iznos advokatskih honorara i troškova nastalih tokom njegovog zastupanja u ovom predmetu", navedeno je u dokumentima.

Tremonte je, osim finansijskih problema, kao razlog za povlačenje naveo i teškoće u komunikaciji sa svojim klijentom.

"Više od četiri meseca odbija da bude dostupan"

Advokat tvrdi da je zastupanje bilo "neopravdano otežano" jer Kombs navodno nije sarađivao niti održavao potrebnu komunikaciju sa svojim pravnim timom.

Zbog toga je, kako se navodi u podnesku, došlo do "prekida odnosa između advokata i klijenta".

"Gospodin Kombs već duže od četiri meseca odbija da bude dostupan za blagovremenu, suštinsku i direktnu komunikaciju u vezi sa svojim slučajevima", tvrdio je Tremonte.

Advokat je zato zatražio od suda da odobri njegovo povlačenje iz predmeta.

Odštetni zahtev prvobitno iznosio 50 miliona dolara

Slučaj datira iz januara 2025. godine, kada je Kombs podneo tužbu za klevetu vrednu 50 miliona dolara protiv Kortni Berdžes, advokata muzičkog menadžera, Arijel Mičel, kao i kompanije Nekstar Medija Inc.

Prema navodima iz Kombsove tužbe, Berdžes je navodno izneo izmišljene tvrdnje o reperu, dok ih je Mičel podržao, a potom su emitovane na televiziji NewsNation.

Kombs je kasnije izmenio tužbu i zatražio dodatnih 50 miliona dolara odštete, čime je ukupni zahtev dostigao 100 miliona dolara.

Tvrdio da poseduje USB memorije sa snimcima

U jesen 2024. godine, nakon što je svedočio pred velikom porotom, Berdžes je gostovao na NewsNationu i ponovio tvrdnju da poseduje gotovo deset USB memorija sa navodnim se*sualnim snimcima Kombsa.

Prema njegovim tvrdnjama, na snimcima se pojavljuju poznate ličnosti oba pola, kao i nekoliko maloletnika.

Kombs je u svojoj tužbi te navode označio kao lažne i optužio Berdžesa da je tvrdio da poseduje snimke na kojima reper navodno učestvuje u seksualnom napastvovanju poznatih ličnosti i maloletnika.

U tužbi se dalje navodi da je Berdžes te tvrdnje ponavljao pred različitim ljudima, uključujući novinare velikih medijskih kuća, dok je NewsNation, prema Kombsovim navodima, "neodgovorno prenosio i širio njegove laži kao da su istinite".

Šon Kombs je prošlog jula oslobođen optužbi po dve tačke koje su ga teretile za seksualnu trgovinu ljudima uz upotrebu sile, prevare ili prinude, kao i za zaveru radi izvršenja krivičnih dela u okviru organizovane kriminalne grupe.

(Mondo)

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