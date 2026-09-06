PAVAROTI JE IZA SEBE OSTAVIO MILIONE, ALI I DUGOVE: Dva testamenta napravila pravi porodični haos

Pavaroti je poslednje dane proveo u svojoj vili nadomak Modene. U popisu njegove imovine našle su se i vila na moru u Pezaru, nekoliko manjih nekretnina u Modeni i stan u Monaku.

Na današnji dan, 6. septembra, pre 19 godina napustio nas je Lučano Pavaroti, jedan od najpoznatijih operskih pevača svih vremena. Slavni italijanski tenor umro od raka pankreasa, u 71. godini života.

Iako se njegovo bogatstvo godinama procenjivalo na oko 200 miliona funti, nakon njegove smrti otkriveno je da je iza sebe ostavio gotovo sedam miliona funti duga.

Nekoliko nedelja nakon njegove smrti počela je detaljna provera njegovih računa i imovine, a finansijski podaci predati su sudu u Modeni. Dokument od 100 strana otkrio je da je Pavaroti imao račune u čak sedam banaka.

Na jednom od njih, u banci Monte dei Paschi di Siena, imao je minus od čak 11 miliona evra. Na drugom računu, u filijali iste banke u Monaku, ostalo je svega 49 američkih centi, što je u dinarskoj protivvrednosti 49 dinara.

Na spisku njegove imovine našle su se tri vile i stan u Italiji, kao i stan u Monaku. Ipak, vrednost nekretnina nije bila navedena.

Velika pažnja tada je bila usmerena i na pitanje nasledstva. Pavaroti je iza sebe ostavio tri ćerke iz prvog braka, Lorenzu, Kristinu i Đulijanu, kao i ćerku Alisu koju je dobio sa drugom suprugom Nikoletom Mantovani.

Prema italijanskom zakonu, polovina njegove imovine trebalo je ravnopravno da pripadne njegovim ćerkama, dok je četvrtina pripala Mantovanijevoj. Pavaroti joj je testamentom ostavio i preostalih 25 odsto.

Njegov brak sa Nikoletom godinama je privlačio pažnju javnosti. Bila je 34 godine mlađa od njega, a upoznali su se dok je radila kao njegov sekretar. Pavaroti je zbog nje 1996. godine napustio prvu suprugu Adu, sa kojom je bio 35 godina u braku.

Posebna priča bila je njegova imovina u Americi. Pavaroti je navodno posedovao tri stana na Menhetnu, umetnička dela i novac na računima. Deo te imovine stavio je u fond namenjen Nikoleti, zbog čega je kasnije pokrenuto i pitanje kako će se ona računati prilikom podele nasledstva.

Sumnje su se pojavile i zbog Pavarotijevog zdravstvenog stanja. Nekoliko nedelja pre smrti bio je hospitalizovan, a jedan notar je doveo u pitanje da li je bio dovoljno priseban kada je potpisao dokument o fondu.

Lekar Lučijano Bovičeli, koji je prisustvovao potpisivanju, to je demantovao i tvrdio da je Pavaroti bio potpuno svestan svojih odluka.

Pavaroti je poslednje dane proveo u svojoj vili nadomak Modene. U popisu njegove imovine našle su se i vila na moru u Pezaru, nekoliko manjih nekretnina u Modeni i stan u Monaku.

Među stvarima koje su ostale iza njega bilo je i 18 operskih kostima koje je nosio tokom karijere. Njihova vrednost tada nije bila utvrđena.

Iza jednog od najpoznatijih tenora na svetu tako nije ostala samo bogata muzička karijera, već i prilično komplikovana priča o dugovima, imovini i nasledstvu.

(Mondo)

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