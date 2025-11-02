PEVAČICA OSTALA BEZ BRAĆE I MAJKE: I pored preteške životne priče uspela da pronađe pravi put

Kristina Voiku osvojila je publiku svojim glasom i osmehom u "Nikad nije kasno", ali iza te vedrine krije bolne gubitke iz mladosti.

Kristinu Voiku je od kada se pojavila u šouu "Nikad nije kasno" osvojila publiku svojim glasom i osmehom. Ipak, kada je jednom prilikom progovorila o svojoj porodici, fanovi su shvatili da iza njenog čuvenog osmeha krije i veliku tugu.

Pevačica je, naime, u mladosti ostala bez braće, a potom i bez majke, koja se, kako je Kristina otkrila, razbolela od tuge zbog gubitka sinova. Taj težak udarac ostavio je dubok trag na nju.

– Bila sam mlada kada sam izgubila braću, onda sam izgubila i majku, ali shvatila sam da čovek mora da bude srećan, jer tuga ubija. Uništava život i radost – otvorila je dušu nekadašnja takmičarka pomenutog talent-šoua.

Dodala je i da je njena majka bila veoma bolesna:

– Hoću da kažem svim ljudima da tuga ubija. Moja majka je izgubila dva sina. Jedan je poginuo spletom nesrećnih okolnosti, a drugi se sa četrnaest godina razboleo i preminuo od raka. Kada čovek tuguje, telo se razboli. Moja majka nas je napustila prerano – istakla je Kristina za emisiju "Grand".

Dva prerana gutka najdražih ostavili su posledice na Kristinu i njen život. Bila je prepuštena samoj sebi u Americi, a zbog tuge za braćom izgubila je i ono od čega je preko okeana i živela,a to je glas. Više nije imala snage da peva i uveseljava ljude, a jedino što ju je održavalo u životu jeste ćerka koju je dobila iz prvog braka. Međutim, ni tu joj nisu cvetale ruže.

Uspela je da izvede dete na pravi put

Posle nekoliko godina srećnog braka, usledio je još jedan događaj koji ju je potpuno izbacio iz koloseka. Za samo jedan dan život joj se promenio iz korena, a nakon što je supruga uhvatila u prevari smogla je snage da spakuje kofere i sa ćerkicom krene u novi život.

Kao samohrana majka uspela je da svoje dete izvede na pravi put i ne krije da joj je muzika u tome mnogo pomogla.

– Hvala Bogu što mi je dao glas, što sam mogla da pevam i da preko nedelje čuvam ćerku, dok su je vikendom drugi čuvali, a ja sam pevala i zarađivala– rekla je svojevremeno Kristina koja je nedavno ponovo okrenula novi list, napustila Ameriku i započela novi život u Austrailiji.

Nakon što se proslavila učešćem u šou „Nikad nije kasno“, pevačica je objavila nekoliko pesama na srpskom, rumunskom i makedonskom, a poslednja koju je predstavila publici je bila pravo iznenađenje.

NJen novi duet sa kolegom iz Bon Ami-a nosi naziv „Završena stvar“ i već na prvu oduševio je sve one koje su joj dali podršku još tokom takmičenja veterana. Interesantno je da je prateće vokale pevala pevačica Ivana Selakov, dok je kompletna produkcija urađena u Sidneju.

