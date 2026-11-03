"POBEGLA SAM IZ ŠKOLE": Bebi Dol se prisetila početka karijere - za 99 dana nastupila 100 puta

Pevačica Bebi Dol se na početku karijere susrela sa velikanima domaće scene koji su joj pomogli da postane zvezda.

Poznata pevačica Bebi Dol iza sebe ima bogatu karijeru i pesme koje su postali toliki hitovi da ih slušaju sve generacije.

Ona je jednom prilikom gostujući u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otkrila kako je izgledao početak njene karijere.

- Ah, pa to su takvi primerci da ne možete naći bolje. Gospodin Goran Bregović me je upoznao u Londonu mnogo pre svega. Bila je neka Čolićeva turneja, onaj urnebes, i on me je preporučio. Ja sam bukvalno pobegla iz škole. Zvao me je gospodin Maksa Ćatović, nije imao pojma koliko imam godina - prisetila se pevačica.

NJeno vatreno krštenje bila je turneja po bivšoj Jugoslaviji na kojoj je za 99 dana nastupila 100 puta.

- U muzičkoj školi, kad talentovan đak kaže istinu, nije bio problem napraviti opravdanje na tri meseca. Tako sam otišla na prvu turneju, a druga je već bila, bila sam gost, preko 100 koncerata za 99 dana po celoj Jugoslaviji. To je vatreno krštenje i to vam je preporuka za ostatak vašeg života - rekla je Bebi Dol, pa dodala:

- Gospodin Čolić me zna, Bregović me zna, gospodin Mandić me zna... Vodio me u studio u Švajcarsku, snimili smo nezaboravne stvari. To su nezaboravna gospoda - zaključila je nedavno Bebi Dol u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

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