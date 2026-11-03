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"POBEGLA SAM IZ ŠKOLE": Bebi Dol se prisetila početka karijere - za 99 dana nastupila 100 puta

Pevačica Bebi Dol se na početku karijere susrela sa velikanima domaće scene koji su joj pomogli da postane zvezda.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Poznata pevačica Bebi Dol iza sebe ima bogatu karijeru i pesme koje su postali toliki hitovi da ih slušaju sve generacije.

Ona je jednom prilikom gostujući u emisiji  "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otkrila kako je izgledao početak njene karijere.

- Ah, pa to su takvi primerci da ne možete naći bolje. Gospodin Goran Bregović me je upoznao u Londonu mnogo pre svega. Bila je neka Čolićeva turneja, onaj urnebes, i on me je preporučio. Ja sam bukvalno pobegla iz škole. Zvao me je gospodin Maksa Ćatović, nije imao pojma koliko imam godina - prisetila se pevačica.

NJeno vatreno krštenje bila je turneja po bivšoj Jugoslaviji na kojoj je za 99 dana nastupila 100 puta.

- U muzičkoj školi, kad talentovan đak kaže istinu, nije bio problem napraviti opravdanje na tri meseca. Tako sam otišla na prvu turneju, a druga je već bila, bila sam gost, preko 100 koncerata za 99 dana po celoj Jugoslaviji. To je vatreno krštenje i to vam je preporuka za ostatak vašeg života - rekla je Bebi Dol, pa dodala:

- Gospodin Čolić me zna, Bregović me zna, gospodin Mandić me zna... Vodio me u studio u Švajcarsku, snimili smo nezaboravne stvari. To su nezaboravna gospoda - zaključila je nedavno Bebi Dol u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

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