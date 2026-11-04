STARINSKI RECEPT ZA SLAVSKI KOLAČ: Uspeva i početnicima, a biće vam potrebno samo 5 sastojaka

Za lep, visok i mekan slavski kolač nisu vam potrebni ni skupi sastojci ni veliko pekarsko iskustvo.

Slavski kolač zauzima posebno mesto na trpezi svake porodice koja proslavlja krsnu slavu, a njegova priprema ne mora da bude komplikovana da bi rezultat bio odličan. Iako mnoge domaćice misle da je za savršeno oblikovan i mekan kolač potrebno veliko iskustvo, postoji jednostavan recept koji uspeva i onima koji ga prvi put mese.

Posebna prednost ovog recepta jeste to što se testo priprema bez mleka i jaja, pa je pogodno i za posnu i za mrsnu slavu. Potrebno je samo nekoliko osnovnih namirnica, malo strpljenja i dovoljno vremena da testo lepo naraste.

Tajna dobrog slavskog kolača krije se u pravilnom mešenju, postepenom dodavanju brašna i strpljenju tokom narastanja testa. Ukoliko se pridržavate ovih koraka, dobićete lepo oblikovan kolač sa mekanom sredinom i rumenom koricom.

Sastojci za slavski kolač

1 kg pšeničnog brašna

625 ml mlake vode

20 g svežeg kvasca

Pola kašike soli

1 kašičica šećera ili meda, po želji

Priprema slavskog kolača

1. Pripremite kvasac

U manju posudu izmrvite svež kvasac, dodajte kašičicu šećera ili meda, nekoliko kašika mlake vode i malo brašna. Sve dobro izmešajte kako biste dobili retku, ujednačenu smesu.

Ostavite da odstoji oko 15 minuta, odnosno dok se na površini ne pojavi pena. To je znak da se kvasac aktivirao i da možete da nastavite sa pripremom testa.

2. Zamesite mekano testo

U veću posudu sipajte približno 750 grama brašna, dodajte so, pripremljeni kvasac i ostatak mlake vode.

Sastojke najpre sjedinite varjačom, a zatim nastavite da mesite rukama. Preostalo brašno dodajte postepeno, samo koliko je potrebno da dobijete glatko i mekano testo koje može lepo da se oblikuje.

Nemojte odjednom sipati svu količinu brašna, jer previše tvrdo testo može da utiče na konačnu teksturu slavskog kolača.

3. Ostavite testo da naraste

Umešeno testo pokrijte čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu, zaštićenom od promaje.

Kada primetno poveća zapreminu, kratko ga premesite i ponovo ostavite da odmori. Ukoliko imate dovoljno vremena, postupak možete još jednom da ponovite kako bi testo postalo ujednačenije i lakše za oblikovanje.

4. Oblikujte slavski kolač

Pripremite dublji okrugli kalup ili odgovarajuću šerpu koja može da se koristi u rerni. Posudu blago premažite masnoćom ili je obložite papirom za pečenje.

Testo oblikujte u pravilnu loptu i pažljivo ga prebacite u pripremljen kalup. Ostavite ga da još jednom naraste pre pečenja.

Ako planirate da pravite ukrase od istog testa, odvojte potrebnu količinu pre nego što oblikujete kolač.

Za tradicionalne slavske ukrase možete da koristite i posebno pripremljeno tvrđe, presno testo, koje omogućava preciznije oblikovanje krstova, pletenica i drugih simbola.

5. Ukrasite kolač

Kada testo naraste, rasporedite pripremljene ukrase po njegovoj površini.

Mesta na koja ih postavljate možete blago da navlažite vodom kako bi se bolje pričvrstili i ostali na svom mestu tokom pečenja.

6. Ispecite slavski kolač

Rernu prethodno zagrejte na 250 stepeni, pa stavite kolač da se peče približno 15 do 20 minuta, odnosno dok površina ne počne da dobija rumenu boju.

Zatim smanjite temperaturu na 150 do 160 stepeni i nastavite pečenje još oko 35 do 40 minuta.

Ukoliko primetite da gornji deo kolača prebrzo tamni, prekrijte ga papirom za pečenje kako korica ne bi izgorela pre nego što se sredina ispeče.

Tačno vreme pečenja zavisi od jačine rerne, veličine kalupa i debljine kolača, pa je važno da pratite kako testo izgleda tokom pečenja.

Šta je najvažnije da bi slavski kolač bio mekan?

Jedna od najčešćih grešaka prilikom pripreme slavskog kolača jeste dodavanje previše brašna. Testo ne treba da bude tvrdo, već dovoljno mekano da lepo naraste i nakon pečenja zadrži prijatnu strukturu.

Jednako je važno da voda bude mlaka, a ne vrela, jer previsoka temperatura može da ošteti kvasac i oteža narastanje testa.

Ne žurite ni sa oblikovanjem kolača. Ako testu date dovoljno vremena da naraste, lakše ćete postići željenu visinu i mekoću.

(Kurir)

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