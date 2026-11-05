POSLE BORBE ZA ŽIVOT I LJUBAVNOG BRODOLOMA, STIGLA NAJLEPŠA VEST: Oskarovac (58) dobio dete sa 27 godina mlađom manekenkom

Par je prošao kroz raskid i pomirenje, a vest o trudnoći potvrđena je nekoliko meseci kasnije

Oskarovac Džejmi Foks (58) i njegova devojka, australijska manekenka Alis Hakstep (31), dobili su svoje prvo zajedničko dete, dok je glumcu ovo treći put da ostvaruje ulogu oca.

Kako su izvori potvrdili za magazin People, holivudski zavodnik Džejmi Foks i njegova znatno mlađa izabranica nedavno su poželeli dobrodošlicu novom članu porodice. Ipak, porodica nije htela još uvek da otkrije pol deteta.

Drama u vezi i iznenadno pomirenje

LJubavna priča Foksa i bivše fitnes manekenke iz Australije započela je 2023. godine. Iako je delovalo da je među njima sve idealno, par je prošao kroz ozbiljne turbulencije.

Nakon godinu i po dana zabavljanja, glumac je u januaru 2025. godine objavio da su stavili tačku na vezu. Međutim, ljubav je bila jača – samo tri meseca kasnije, u aprilu iste godine, par je viđen zajedno u javnosti, čime su podgrejali priče o pomirenju.

Već u maju, izvori za TMZ potvrdili su da su Džemi i Alis "već nekoliko meseci u drugom stanju", čime je najavljen dolazak bebe.

"Pratio sam primer Al Paćina": Iskrene reči i šale na račun godina

Gostujući u emisiji kod Džimija Kimela (takođe 58 godina), slavni glumac je u svom prepoznatljivom stilu progovorio o ponovnom roditeljstvu u kasnijim godinama:

- Stiže mi beba... još uvek to imam u sebi! Ponovo se vraćam u red za ostavljanje dece u školi. Nisam se dvomio oko toga, ali ipak imam 58 godina... znate na šta mislim?

Foks je otkrio da mu je dodatno samopouzdanje dao razgovor sa glumačkom legendom Al Paćinom, koji je u 83. godini dobio sina Romana sa Nur Alfalah (32) 2023. godine:

"Naleteo sam na Al Paćina. Ako sam ikada i bio u nedoumici, posle razgovora sa njim više nisam bio."

Glumac se potom našalio i na račun svoje budućnosti sa mlađom partnerkom:

- Čak sam rekao svojoj devojci: 'Gledaj, samo izdrži 12 godina.' Ako sad imam 58, za 12 godina imaću 70... samo ćeš mi prebaciti ćebence preko nogu i dati mi puding od tapijoke...

Ćerke iz prethodnih veza i slavne bivše ljubavi

Džemi Foks već ima dve ćerke iz prethodnih emotivnih veza i to Korin (32), koju je dobio sa bivšom devojkom Koni Klajn, kao i Anelis (17), koju ima sa Kristin Granis.

Pre nego što je uplovio u romansu sa Alis Hakstep, Foks je šest godina bio u vezi sa zvezdom serije "Dawson's Creek", glumicom Kejti Holms (47), sa kojom je raskinuo 2019. godine.

Alis mu bila najveći oslonac u borbi za život

Ova radosna vest dolazi tri godine nakon što je glumac preživeo tešku zdravstvenu dramu. Podsetimo, u aprilu 2023. godine Foks je hitno prebačen u bolnicu zbog tajanstvenih "medicinskih komplikacija", koje je njegova porodica u to vreme držala u tajnosti.

Glumac iz filma Đangova osveta tek je u svom Netfliks specijalu 2024. godine "Jamie Foxx: What Happened Was..." otkrio istinu – pretrpeo je moždani udar usled krvarenja u mozgu, zbog čega je potpuno izgubio pamćenje na 20 dana. U tom teškom periodu, mlađa ćerka Anelis bila je njegov "duhovni defibrilator".

Kada se razboleo, Alis Hakstep je bila uz njega sve vreme i pružila mu nepokolebljivu podršku. Izvor za magazin "In Touch" potvrdio je u martu 2024. da je Alis bila potpuno uz njega dok je bio bolestan, što ih je dodatno zbližilo i učvrstilo njihovu vezu koja je sada krunisana rođenjem deteta.

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