POGINUO MLADIĆ KOJI JE PROGONIO BILI AJLIŠ: Udario ga je voz dok je džogirao pored pruge

Prenel Rusou, koji je godinama progonio pevačicu Bili Ajliš, stradao je na Long Ajlandu nakon što ga je udario voz tokom ranojutarnjeg džoginga.

Tridesetogodišnji Prenel Rusou, koji je u javnosti postao poznat po uhođenju pop zvezde Bili Ajliš, stradao je u ranojutarnjim časovima na Long Ajlandu. Nesreća se dogodila dok je Rusou džogirao u blizini pruge u mestu Vestberi, kada ga je udario voz kompanije Long Ajland Reil Roud.

Lokalne vlasti i policija trenutno ispituju okolnosti ovog događaja, ali se za sada smrt vodi kao tragičan nesrećan slučaj. Ovu vest inicijalno je preneo NJujork Post.

Godine uhođenja i sudska zabrana prilaska

Rusou je prvi put privukao pažnju medija 2020. godine zbog serije incidenata ispred porodične kuće porodice Ajliš u Los Anđelesu. NJegovo ponašanje bilo je toliko nepredvidivo i uporno da su pevačica i njeni roditelji bili primorani da zatraže zaštitu suda. Tokom maja te godine, on se više puta neovlašćeno pojavljivao na njihovom posedu, što je kulminiralo njegovim hapšenjem.

Prilikom jednog od tih susreta, otac pevačice, Patrik O'Konel, razgovarao je sa njim na vratima. Iako je Rusou tada tvrdio da je možda pogrešio adresu, vratio se istog dana, pokazujući sve čudnije ponašanje. Zbog ovakvih uznemirujućih postupaka, sudija Guld-Saltman mu je izrekla trogodišnju zabranu prilaska mladoj zvezdi.

Detalji uznemirujućih incidenata ispred kuće

Sudska dokumentacija otkriva bizarne detalje njegovih poseta. Rusou je koristio kameru na vratima kako bi se raspitivao o Bili, a ignorisao je svaku molbu njenog oca da napusti posed. U jednom trenutku je čak satima sedeo na verandi čitajući knjigu i naglas pričajući sa samim sobom. Nakon što bi ga privatno obezbeđenje udaljilo, on bi se pod okriljem noći vraćao i skrivao iza zidova dvorišta. Sama Bili Ajliš je ove situacije opisala kao izuzetno stresne i opasne:

"Zastrašujuće", navela je pevačica u sudskim spisima, naglašavajući koliki su teret ovi događaji predstavljali za nju i njene najbliže.

Zagonetne poruke na društvenim mrežama

NJegova opsesija bila je vidljiva i na Instagram profilu, gde je objavljivao sadržaje posvećene pevačici. Među njima se izdvojio crtež koji podseća na njen lik, uz vulgarnu i zagonetnu poruku: "U svakom slučaju - volim te k.... to je sve."

Ovi detalji, koje je preneo i Dejli Mejl, oslikavaju dubinu njegove opsesije koja je, uprkos zakonskim merama, trajala godinama, sve do kobnog jutra na šinama.

(Kurir)

BONUS VIDEO: