PAJPER HALIVEL IZ SERIJE "ČARI" DANAS NIKO NE BI PREPOZNAO: Najnovije fotografije šokirale obožavaoce!

Glumica Holi Mari Kombs koja je u seriji Čari igrala lika Pajper Halivel znatno se promenila, toliko da je publika skoro nije prepoznala

Serija "Čari“ je nekada očaravala milione gledalaca širom sveta, a lik Pajper Halivel postao je simbol meke snage, ženstvenosti i unutrašnje otpornosti. Holi Mari Kombs, koja je igrala u toj seriji, dugo je ostala jedna od najomiljenijih glumica 2000-ih. Međutim, danas izgled zvezde izaziva žestoke debate, jer fanovi primećuju primetnu promenu kod glumice.

Upoređujući arhivske snimke iz kasnih 90-ih sa modernim fotografijama, razlika je upečatljiva. Tokom svog vremena u seriji, Holi Mari je bila krhka brineta sa urednom frizurom i prepoznatljivim crtama lica. Danas, glumica ne krije znake starenja. Ne prekriva sedu kosu, ne teži savršenoj kosi i izgleda mnogo prirodnije. Fotografije iz poslednjih godina pokazuju da se ugojila i napustila sjajni izgled toliko tipičan za Holivud.

Važno je napomenuti, međutim, da sama glumica izgleda ne vidi ovo kao problem. Za razliku od mnogih svojih kolega, ona ne pokušava da se prilagodi krutim standardima industrije, gde izgled često postaje ključni alat u karijeri. Kombs ne preteruje sa kozmetikom, retko se pojavljuje na društvenim događajima i ne teži da privuče pažnju otkrivajućim odevnim kombinacijama ili upadljivim pojavljivanjima.

Kako je Holi Mari došla do uloge Čarobnice?

Podsećanja radi, glumičin put do serije „Čarobnice“ nije bio sasvim gladak. U početku je bila razmatrana za ulogu starije sestre, ali je uloga na kraju pripala Šenen Doerti, poznatoj po svom radu na seriji „Beverli Hils, 90210“. Kombs je igrala Pajper, lik koji je na kraju postao centralna figura serije. Mlađu sestru, podsećanja radi, igrala je Alisa Milano.

Nakon što se serija „Čarobnice“ završila 2006. godine, glumica je pokušala da učvrsti svoj uspeh na televiziji, ali povratak nekadašnje popularnosti se pokazao teškim. Jedan značajan projekat bila je drama „Slatke male lažljivice“, u kojoj je igrala majku jednog od glavnih likova. Ali vremenom je njen lik pao u drugi plan, i od četvrte sezone pa nadalje, Kombs se sve manje pojavljivala na ekranu.

Izgleda da se sama glumica svesno distancirala od industrije. Ona ne juri za ulogama niti pokušava da povrati svoj status sa A-liste. Ovaj izbor je u suprotnosti sa tipičnom strategijom mnogih poznatih ličnosti, koje se do kraja bore za mladost i pažnju javnosti. Ipak, promene u izgledu Kombs izazvale su kontroverze. Obožavaoci primećuju da glumica izgleda kao obična žena svojih godina - bez filtera, bez retuširanja i bez pokušaja da se pridržava ideala. Za neke je ovo razočaravajuće; za druge je to primer samoprihvatanja.

Međutim, glumičin lični život je prilično skladan. Holi je bila udata tri puta. 2019. godine se ponovo udala, za ugostitelja Majkla Rajana. Takođe ima tri sina iz drugog braka, i sudeći po njenim retkim intervjuima, porodica joj je daleko važnija od karijere.

