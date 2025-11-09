PORODILA SE VODITELJKA RTS: Sinu dala staroslovensko ime

Voditeljka vremenske prognoze na RTS-u, Jovana Arsić Zbiljić, poznatija na društvenoj mreži Instagram kao Stilizovana, porodila se i na svet donela dečaka.

Jovana je lepe vesti podelila sa pratiocima na Instagramu, objavivši fotografiju iz porodilišta, a tom prilikom je otkrila i kako se beba zove uz emotivan opis:

- Bože, čuvaj nam ovo pile, ovu mrvu zlata i svile”. Kasno popodne, tog 7. novembra rodio se naš Bogdan Zbiljić. Stigao je baš sedmog u mesecu, a mama i tata taj dan uvek obeležavaju kao svoj dan, jer su zajedno od 7.1.2017. godine. Bogdan nam je došao na ovaj svet i u naše živote tačno 10 dana pre maminog rođendana, pa će sada ova mala tročlana porodica biti bogatija za još jedno novembarsko dete i još jednu škorpiju.Iako je ovako mali, već nam je pružio toliko ljubavi, sreće, zahvalnosti i najjačih emocija koje do sada nismo ni poznavali na ovaj način. Mi ćemo ga neizmerno voleti i čuvati zauvek - napisala je voditeljka.

Bogdan je muško ime staroslavenskog porekla. Nastalo je spajanjem reči Bog i reči dati. Ime označava onog koji je Bogom dan.