POVUKLA SE U JEKU SLAVE JER NIJE PRISTAJALA NA KOMPROMISE: Senku Veletanić su obožavali od Kube do Sovjetskog Saveza

Senka Veletanlić, istaknuta pevačica i legenda domaćih šlagera, ostavila je snažan trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije.

Senka Veletanlić, istaknuta pevačica jugoslovenske zabavne muzike i majka muzičara Vasila Hadžimanova, preminula je nakon teške bolesti. Otišla je tiho i dostojanstveno, ostavivši iza sebe bogatu umetničku biografiju i snažan trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Od svoje majke emotivnim rečima oprostio se Vasil Hadžimanov: "Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama," naveo je Vasil na društvenoj mreži Facebook.

Od Zagreba do prvih snimaka

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu. Prve muzičke korake napravila je u horu Kulturno-umetničkog društva "Joža Vlahović", sa kojim je već u mladosti putovala po Evropi, nastupajući u Parizu, Belgiji i Italiji. Godine 1958. snimila je svoje prve numere za Radio Zagreb.

Iako je završila Ekonomski fakultet, odlučila je da život posveti muzici i profesionalnoj pevačkoj karijeri.

Zvezda Opatije i simbol elegancije

Prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1960. godine, kada je na Opatijskom festivalu izvela pesmu "Noć bez zvezda", čime je postala jedno od novih, prepoznatljivih imena šezdesetih godina. Publika i kritika zapamtili su je po eleganciji, suzdržanom javnom nastupu i snažnoj, emotivnoj interpretaciji.

Na Opatijskom festivalu nastupala je i 1963. godine sa pesmom "Oprosti volim te", kao i 1968. sa numerom "Što me čini sretnom", u alternaciji sa Josipom Lisac.

Beograd, porodica i umetnički tandem

Nakon udaje za Tihomira Petrovića preselila se u Beograd, ali se taj brak ubrzo završio. Sredinom šezdesetih godina udala se za kolegu Zafira Hadžimanova, sa kojim je započela značajno umetničko partnerstvo. Godine 1967. Senka i Zafir Hadžimanov održali su prvi zajednički recital u pozorištu "Atelje 212", a Televizija Beograd tada je prvi put snimila koncert zabavne muzike uživo.

Sestre Veletanlić i međunarodna karijera

Godine 1972. godine, zajedno sa sestrom Biserom, izvela je pesmu "Mi znamo sve". Sestre Veletanlić ostale su upamćene kao legende domaćih šlagera, iako je svaka od njih kasnije nastavila sopstvenim umetničkim putem.

Senka Veletanlić bila je cenjena i van granica zemlje - nastupala je pred desetinama hiljada ljudi na Kubi, imala vernu publiku u Sovjetskom Savezu, a ostvarila je i zapažene filmske uloge u ostvarenjima "Svanuće" Nikole Tanhofera i "Tri" Aleksandra Petrovića.

Doslednost bez kompromisa

Uprkos visokim ocenama stručnih žirija i statusu umetnice koja nije pripadala komercijalnom toku, Senka Veletanlić ostala je verna stilu koji je sama izgradila. Svoj prvi LP objavila je tek nakon dve decenije prisustva na muzičkoj sceni.

Krajem sedamdesetih godina, kada je zabavna muzika počela da gubi značaj, povukla se iz javnosti, ne pristajući na kompromise. Poslednje godine života provela je daleko od očiju javnosti.

(Sećanja.com)