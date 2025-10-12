PRAVILO NOŠENJA BURME: Trdicija koja odoleva vekovima

Da li znate na kom prstu se prema tradiciji nose burma i verenički prsten?

Tradicija razmene burmi datira još iz starog Egipta, antičke Grčke i starog Rima. Još se u tom periodu burma nosila na četvrtom prstu leve ruke jer se verovalo da na ovom prstu postoji vena koja ide direktno u srce, a ovaj organ se smatra emocionalnim centrom tela. Tu venu navodno su stari Rimljani nazvali "vena amoris" (na latinskom „vena ljubavi“. Međutim, sada se zna da ne postoji vena koja ide od četvrtog prsta do srca.

Tradicija nošenja burme na četvrtom prstu leve ruke ipak se zadržala do današnjih dana.

Ako ne želirte da sledite tradiciju, niste u obavezi, naravno. Ali je to jedan od univerzalnih načina da drugi ljudi znaju da ste zauzeti.

Verenički prsten simbolizuje obećanje braka burma to samo učvršćuje. Tokom ceremonije venčanja verenički prsten se uglavnom prebacuje na desnu ruku, tako da burmu možete da stavite na levu.