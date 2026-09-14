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PREMINULA ĆERKA POZNATE MANEKENKE: Imala je samo 14 dana, ona se oglasila potresnim rečima - "Najlepša devojčica..."

Katja Dorožko i njen suprug Igor prolaze kroz težak period nakon gubitka ćerke, koja je živela samo 14 sati.

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Foto: Printscreen/ Instagram - dorozhko
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Poznata 29-godišnja manekenka i blogerka Katja Dorožko podelila je sa javnošću tužne vesti, njena novorođena ćerka preminula je svega 14 sati nakon porođaja.

Nakon što se na neko vreme povukla sa društvenih mreža, pratioci su počeli da postavljaju pitanja o njenoj trudnoći i porođaju. Manekenka Katja je odlučila da prekine ćutanje i odgovori na pitanje jedne korisnice, istakavši da ne želi detaljnije da govori o tragediji jer je na mrežama prati mnogo trudnica.

- Ne želim da govorim o ovoj temi na društvenim mrežama. Prati me mnogo trudnih devojaka. Ovo je priča samo naše porodice, mene i mog muža. Naša ćerka je izabrala za sebe kratak put, živela je samo 14 sati. Najlepša devojčica. To je sve što mogu ovde da kažem - poručila je Katja.

Prošle godine dobili sina

Katja i njen suprug, brazilski biznismen Igor Alesandro de Moura, nisu želeli da otkrivaju uzroke smrti devojčice, odlučivši da detalje sačuvaju u krugu porodice.

Inače, par je u proleće 2025. godine dobio prvog sina Nikolaja, nakon čega je manekenka objavila drugu trudnoću i delila fotografije na kojima je izgledala srećno pored supruga i sina.

Katja Dorožko, rodom iz Petrozavodska, u prošlosti je bila u žiži javnosti i zbog emotivnih veza sa poznatim fudbalerima Antonom Mirančukom i Luizom Adrijanom. Sa brazilskim preduzetnikom Igorom stvorila je porodicu i postala majka, a sada zajedno prolaze kroz najveći porodični gubitak.

(BlicŽena)

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