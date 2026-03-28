PREMINUO DžEJMS TOLKAN: Zvezda filma "Povratak u budućnost"

Zvezda filma „Povratak u budućnost“ Džejms Tolkan preminuo je u 94. godini.

Džejms Tolkan, koji je glumio u filmovima „Povratak u budućnost“ i „Top gan“, preminuo je u četvrtak, 26. marta u 94. godini.

Pokojni glumac, koji je igrao gospodina Striklenda u prva dva filma „Povratak u budućnost“, preminuo je u svom domu u Saranak Lejku u NJujorku.

Vest o njegovoj smrti je objavljena na zvaničnoj stranici filma „Povratak u budućnost“, iako uzrok smrti još nije otkriven. Iza Džejmsa su ostali supruga Parmeli, sa kojom je bio u braku 54 godine, i tri nećake. Parmeli je upoznao na snimanju brodvejske predstave „Pinkvil“ iz 1971. godine, gde je on glumio, a ona je radila kao rekviziterka.

Uloge po kojima će biti upamćen u Holivudu je uloga u trilogiji „Povratak u budućnost“ (1985, 1989, 1990) i uloga u filmu „Top gan“ (1986).



