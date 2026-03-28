Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PREMINUO DžEJMS TOLKAN: Zvezda filma "Povratak u budućnost"

Zvezda filma „Povratak u budućnost“ Džejms Tolkan preminuo je u 94. godini.

1774695926_profimedia-1000847798.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Džejms Tolkan, koji je glumio u filmovima „Povratak u budućnost“ i „Top gan“, preminuo je u četvrtak, 26. marta u 94. godini. 

Pokojni glumac, koji je igrao gospodina Striklenda u prva dva filma „Povratak u budućnost“, preminuo je u svom domu u Saranak Lejku u NJujorku.

Vest o njegovoj smrti je objavljena na zvaničnoj stranici filma „Povratak u budućnost“, iako uzrok smrti još nije otkriven. Iza Džejmsa su ostali supruga Parmeli, sa kojom je bio u braku 54 godine, i tri nećake. Parmeli je upoznao na snimanju brodvejske predstave „Pinkvil“ iz 1971. godine, gde je on glumio, a ona je radila kao rekviziterka. 

Uloge po kojima će biti upamćen u Holivudu je uloga u trilogiji „Povratak u budućnost“ (1985, 1989, 1990) i uloga  u filmu „Top gan“ (1986). 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas