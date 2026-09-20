PRINCEZA DAJANA JE ŽELELA DA RASKINE VERIDBU: Brat otkrio ko joj to nikada nije dozvolio

Ko zna šta bi sve bilo drugačije da su joj dozvolili da raskine veridbu sa tadašnjim princem Čarlsom.

Memoari Čarlsa Spensera, brata pokojne princeze od Velsa, još nisu ni objavljeni, a njihov sadržaj je već izazvao pravu pometnju među obožavaocima kraljevske porodice.

Među brojnim otkrićima koja su se pojavila uoči izlaska knjige "Swan Song: Diana, My Sister" nalazi se i sama potvrda brata princeze Dajane da je želela da raskine veridbu sa princem Čarlsem pre njihovog venčanja 29. jula 1981. godine.

Podsetimo, Čarls i Dajana su objavili veridbu 24. februara 1981. godine, a Čarls je zaprosio Dajanu prstenom sa safirima i dijamantima koji danas nosi Kejt Midlton.

Svi se sećaju kako je tada Čarls na pitanje da li je zaljubljen, za medije rekao "Šta god da znači biti zaljubljen?"

Kako piše brat princeze Dajane, mesec dana nakon veridbe,Spenser je pisao o tome kako je njegova starija sestra bila potpuno zbunjena i uznemirena nakon što je pronašla narukvicu koju je Čarls kupio Kamili Parker Bouls – svojoj bivšoj devojci u koju nikada zapravo nije prestao da bude zaljubljen.

Nakon proslave 21. rođendana tadašnjeg princa Endrua (sada Endrua Mauntbaten-Vindzora), Dajana je bila dodatno ogorčena jer je smatrala da Čarls pokazuje malo interesovanja za nju, budući da se nedavno bio vratio sa putovanja u inostranstvo.

Nakon toga, Dajana je otišla kod oca da mu kaže kako ne može da nastavi sa venčanjem, napisao je Spenser. Međutim, Dajanin otac nije želeo ni da čuje za to, smatrajući da bi raskid veridbe sa Čarlsom osramotio kraljevsku porodicu.

Njih dvoje su na kraju ipak stali pred oltar, ali pre nego što su to učinili, Čarls je uoči venčanja rekao Dajani da, iako je srećan što će se sutradan oženiti njome, nije zaljubljen u nju.

Kako je Spenser napisao, Dajana je oduvek planirala da se „uda iz ljubavi”, dok je Čarls u brak ušao „srcem koje je pripadalo drugoj”.

Spenser je opisao kako je, u jutro kada je trebalo da se održi venčanje Čarlsa i Dajane, zatekao svoju sestru kako „mirno sedi ispred ogledala” u venčanici, iako u tom trenutku nije znao zašto je bila tako melanholična. Dajana je kasnije izjavila da se dok je hodala ka oltaru osećala kao „jagnje koje vode na klanje”, a dan svog venčanja nazvala je „najgorim danom u svom životu”.

Tokom njihovog braka, Dajana je „smatrala da je njen suprug ponekad previše zauzet za nju, a u drugim trenucima da je sklon kritikovanju”, napisao je Spenser.

- Rekla mi je da se on oženio dvadesetogodišnjakinjom, ali da je izgleda uvek želeo da ona, po karakteru i stavovima, bude bliža uzrastu od 35 godina.- pisao je Spenser.

Spenser je izjavio da je napisao knjigu *Swan Song* kako bi ispravio „neistine” nakon Dajanine smrti u 36. godini, u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine

Nazivajući ovo delo „najličnijom” knjigom koju je ikada napisao, rekao je da su ti memoari „bratovljeva jednostavna posveta izuzetnoj sestri”. Dodao je: „Pretpostavljam da bi ona odobrila svaku reč.”

(Glossy)

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