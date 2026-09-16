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"PROŠLA SAM GOLGOTU": Mira Škorić iskreno o teškoj bolesti koju je pobedila - "Izlečenje ide iz glave"

Mira Škorić govorila je o teškom periodu koji je ostavila iza sebe.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Mira Škorić nedavno je govorila o zdravlju i načinu života koji joj je doneo benefite i dobar osećaj.

Pevačica je otkrila da je ružno ostavila iza sebe.

"Zdravlje je najvažnije"

- Život ili ćeš da zgraziš, ili će da te zgazi. Ja sam rešila ovo prvo. Zdravlje je najvažnije. Mnogo mojih prijatelja ili nekih ljudi u njihovoj okolini, imaju neku svoju bitku. Novac jeste važan, ali nije neophodan. LJubav ne možeš da kupiš u prodavnici. Bitno je samo da smo živi i zdravi - govorila je Mira za TV Hype i otkrila šta je sve oromenila u svom životu:

"Promenila sam dosta toga"

- Prošla sam golgotu. Ja sam neko ko ne sudi nikome. Promenila sam u životu dosta toga, i ishranu i ostalo. Naš estradni život jeste težak u smislu nespavanja i tog tempa, ali ja to dobro podnosim. Treniram borilačke sportove i to me održava.

"Samu sebe sam pobedila"

Mira je otkrila da na početku svega sve ide iz glave.

- Samu sebe sam pobedila. Ja sam uvek to ignorisala iako sam suštiniski bila ozbiljno bolesna. Taman se izlečim, snimim album, budem srećna i bolest se vrati. E bilo je dosta više, samo ignor. Iz svega toga, ja sam na kraju pojela taj kancer. Izlečenje ide iz glave isključivo. Od porodice sam krila da se ne bi stresirali, samo je moja sestra znala. Na kraju je stradala od metastaza... Ja sam tada sve učinila, kroz zid sam išla, ali nisam uspela. To će mi ostati večni ožiljak - rekla je pevačica za Hype TV.

(Kurir)

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