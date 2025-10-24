PROŠLO JE 10 GODINA OD KAKO JE SAHRANILA ČOVEKA SVOG ŽIVOTA: Legendarna manekenka u osmoj deceniji bila najlepša na crvenom tepihu!

Smrt supruga joj je teško pala, utehu je našla u porodici, koju je stavila ispred svega i koja joj prija više od bilo koje scene ili modne piste

Legendarna manekenka Iman, udovica muzičke ikone Dejvida Bouvija, pojavila se na crvenom tepihu "Jesenjeg gala Američkog baletskog pozorišta" u NJujorku i izazvala oduševljenje svojom pojavom.

U 70. godini, Iman i dalje odiše elegancijom i samopouzdanjem, a njeno retko pojavljivanje u javnosti privuklo je veliku pažnju.

Supermodel, koja se povukla iz javnog života nakon Bouvijeve smrti 2016. godine, blistala je u raskošenoj sivo-plavoj haljini od satena sa golim ramenima i raskošnim slojevima, koja je bila ukrašena crvenim cvetnim vezom, koji je bacio akcenat na prednji deo toalete.

Uz haljinu je nosila dijamantsku narukvicu i minđuše, dok je frizura u retro stilu – kratak bob sa glamuroznim uvojcima – dodatno naglasila njen besprekoran izgled.

Iman je došla da pruži podršku balerini Misty Copeland, koja se nedavno oprostila od Američkog baletskog teatra, čime je završila briljantnu karijeru kao prva Afroamerikanka na mestu glavne balerine u istoriji ove trupe.

Otkako je izgubila supruga, Iman se veoma retko pojavljuje na javnim događajima. U jednom intervjuu priznala je da joj je period nakon Bouvijeve smrti bio izuzetno težak:

- Bilo je previše. Mi smo živeli vrlo povučeno, a odjednom je izgledalo kao da smo postale meta – moja ćerka i ja. LJudi su stalno stajali ispred naše kuće, što razumem, ali u jednom trenutku sam morala da kažem: ‘Dosta, idite kući.’

Ispričala je i kako je njihova ljubavna priča zapravo bila sudbina. Iman i Bouvie su se upoznali na slepom sastanku 1990. godine, koji je organizovao njegov frizer, ali je otkrila da su se njihovi putevi više puta ukrštali i pre toga:

- Prvi put sam bila na njegovom koncertu u NJujorku 1976. godine. Pozvali su me da ga upoznam iza bine, ali nisam otišla. Kasnije sam uvek odlazila na njegove koncerte, ali ga nikada nisam srela. Sudbina je čekala svoj trenutak.

NJihov brak trajao je 23 godine, sve do Bouvijeve smrti 2016. godine posle borbe s rakom jetre. Od tada, Iman se posvetila porodici i njihovoj ćerki, Aleksandriji Zahri Džouns, a danas kaže da joj je porodica najveći prioritet:

- Danas sebe pre svega vidim kao majku i baku – to je moje mesto u životu - priznala je Iman.

Uz osmeh je dodala da je jedina stvar koja je zaustavlja u 70. godini – visoke potpetice:

- Više ne mogu da nosim štikle. Znam svoje granice - našalila se manekenka koja je i dalje oličenje gracioznosti i stila.

(Glossy)

