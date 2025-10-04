Oglas
"PROVELA SAM CEO ŽIVOT SA LEKARIMA": Slavna glumica 30 godina pokušavala da shvati zbog čega je stalno umorna

Glumica Selma Bler podelila je svoju tešku životnu priču o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji lekari punih 30 godina nisu uspevali da prepoznaju. Simptomi su počeli još u detinjstvu, a dijagnozu je dobila u zrelom dobu.

1759581998_profimedia-1035932728.jpg
Foto: profimedia
Glumica je decenijama imala širok spektar simptoma, od kojih su neki bili veoma zabrinjavajući. Ipak, prava dijagnoza je izostajala, a sa njom i terapija koja bi Selmi Bler mogla da pomogne. U jednom trenutku plavokosa zvezda je izgubila sposobnost da hoda i govori. Tad joj je dijagnostikovana multipla skleroza.

Prvi simptomi su se pojavili kod problema sa vidom. Lekari su joj rekli da ima "lenje oko" i na tome se priča završila. Tokom godina pretrpela je brojne bolesti - od hroničnih glavobolja, stalne groznice, tikova, pa sve do opuštenih nogu.

- Provela sam ceo život sa lekarima koji su zaista pokušavali da shvate zašto sam tako umorna - rekla je glumica.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selma Blair (@selmablair)

Zbog hroničnog umora, lekari su joj često pogrešno dijagnostikovali depresiju, što je svakodnevno otežavalo svakodnevni život. Zanimljivo je da se tokom trudnoće sa prvim detetom osećala bolje nego ikada, ne znajući u to vreme da multipla skleroza često prelazi u remisiju tokom trudnoće. Međutim, nakon porođaja, simptomi su se vratili još jači, a lekari su ih zatim pripisali postporođajnoj depresiji. Vremenom je bol postao toliko jak da više nije mogla da hoda.

Prekretnica u njenom životu došla je kada je javno zatražila pomoć putem društvenih mreža, tražeći doktora koji bi mogao da joj pomogne da se vrati na posao. Na njen poziv odgovorila je njena koleginica, glumica Elizabet Berkli, koja ju je povezala sa bratom, neurologom specijalizovanim za kičmu.

Tokom pregleda, zbog potpune iscrpljenosti, Selma je zaspala. Neurolog je zatim sproveo jednostavan test: ispravio ju je, a ona je odmah pala, što je ukazalo na ozbiljne probleme sa ravnotežom. Kad je konačno otišla na magnetnu rezonancu, dobila je tačnu dijagnozu - multipla skleroza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selma Blair (@selmablair)

O svojoj bolesti prvi put je javno govorila 2018. godine, iako su joj lekari savetovali da to ne čini, bojeći se da bi to moglo da utiče na njen posao. Ali, Selma je i tada, kao i danas, smatrala da bi o ovoj bolesti trebalo govoriti u javnosti, kako bi ljudi koji kod sebe prepoznaju iste simptome skratili put do dijagnoze. Danas, nakon dve godine bez recidiva, Selma Bler je postala velika podrška ljudima koji se bore sa ovom ozbiljnom bolešću.

- Nisam shvatila koliko teško može da bude kad imate hroničnu bolest ili autoimuni poremećaj. Sada sam druga osoba - dodala je i poručila svima koji prepoznaju slične simptome da potraže lekarsku pomoć.

- Ne plašite se dijagnoze. Usput možete da naučite mnogo toga o sebi - rekla je Selma.

(Blic Žena)

