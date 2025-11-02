PRVA PSOVKA U SRPSKOJ KINEMATOGRAFIJI: Glumac je slučajno izgovorio, pa ušao u istoriju

LJuba Tadić je svojevremeno otkrio anegdotu o čuvenoj psovci iz filma „Marš na Drinu“, u kojem je briljantno tumačio lik majora Kursule.

LJuba Tadić se smara jednim od naših najvećih glumaca. Poznat je po velikim filmskim i pozorišnim rolama, ali ostaće upamćen i po tome što je izgovorio i prvu psovku na domaćem filmu.

Slavni glumac je poznat po sjajnoj ulozi majora Kursule u svima poznatom filmu "Marš na Drinu".

- Po scenariju je trebalo i ja da odem na konju sa Gavrićem, ali ja sam voleo da ostavim Kursulu tamo na Ceru. To je nekako lepše, jer sam voleo tog Kursulu, tu ulogu, tu ličnost. Lepo napisana ličnost, lepo postavljena. I ubeđivao sam Žiku Mitrovića (reditelja) da treba da poginem, a Žika se nije složio sa tim. Pošto je ekipa bila kompaktna, svi su bili sjajni tamo, a bio je Duško Piros (Živković) sa kojima sam bio veliki prijatelj, on je pirotehniku pravio, pa sam Duška animirao da tu upali dve-tri granate - ispričao je svojevremeno Tadić i dodao:

- Našao sam jedan koren tamo i gospodina Milorada Markovića, on je snimao, zamolio da li on hoće? On je rekao da hoće. Bio mu je asistent Boža Miletić i on je hteo da dođe. I mi smo to snimili kad se završilo snimanje. Žika je to čuo i ljutio se… Mi smo samo u jednom kadru to snimili. Dogovorili smo se, stavio kameru gospodin Marković, i ja treba da utrčim, Duško Piros da opali iza mojih leđa tu granatu, on me udari po leđima, ja da se naslonim na jednu granu, dođem na taj koren da sednem i pogledam u Drinu. Međutim, meni se koporan od one granate upali i počne nešto da me peče po leđima. Ja se okrenem tamo pogledam i kažem: "Drino, j... ti" i spustim glavu kao da sam mrtav. I kažem njima: "Gasite! Gasite!“ Kaže: "Čekaj još malo da traje kadar" (smeh) Oni me onda obore i ugase mi onaj koporan pozadi. Nije mi ništa bilo. Međutim, dođe pregled materijala i na pregledu bio je umetnički direktor Radoš Novaković gledao to zajedno sa Žikom.

- Ja nisam bio nego su mi pričali. I odjedanput je taj kadar bio, ali to se nemo snimalo, mi smo nasinhronizovali, i Radoš pita Žiku: "Šta ovo LJuba kaže?" "To su oni sami tamo nešto muvali, ne znam ko je podvalio to… bez veze je to". "Pa šta kaže LJuba u tom kadru?" "Pa kaže: ‘Drino, j... te’. Kako to može da kaže?" To je prva psovka, to nije moglo da se pojmi da neko opsuje. Radoš skoči pa kaže: "Žiko to je kraj filma! Pa to je super!"… i tako su oni umontirali i tako bude kraj filma - završio je slavni glumac svojevremeno svoje izlaganje o kultnom filmu.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU