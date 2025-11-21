RECEPT ZA POSNU KARAMEL TORTU SA KIVIJEM: Spremite se za rapsodiju ukusa (VIDEO)

Ovo je prava kraljica slavske trpeze!

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za spektakularnu tortu koja se ne peče, a koja je puna bogatih, usklađenih ukusa. Sočna osnova od keksa i oraha, tajanstveni karamel krem i osvežavajući kivi čine je neodoljivom. Gosti će se oduševiti, a niko neće primetiti da je posna!

Karamel torta - sastojci:

600 gr mlevenog posnog keksa

100 gr celog keksa

5 kašike šećera za puding

100 gr šećera za čaj

200 gr prah šećera (4 kašike za margarin i 4 za orahe)

400 gr mlevenih oraha

puding od karamele

100 gr istopljene čokolade

300-400 gr šlaga

600 - 700 gr kivija

4 pomorandže (sok)

500 gr. margarina posnog

1 l vode

2 vanilin šećera

Karamel torta - priprema:

Sipati vodu u šerpu 1 l dodati 4, 5 kašika šećera, vanilicu i skuvati puding i ostaviti da se ohladi.

Umutiti margarin sa 4, do 6 kašika prah šećera, pa kad se puding ohladi sjediniti sa pudingom. Izmešati mleven keks sa mlevenim orasima dodati 4, 5 kašika prah šećera i sok od četiri pomorandže, zatim 100 gr. istopljene čokolade, kao i pola umućenog margarina i sve dobro izjednačiti. Možete dodati nekoliko kapi ruma po želji.

Na njega rukama dodati prvo tamni deo, a zatim pola svetlog dela kreme, pa isečeni kivi na tanke listiće.

Zatim ponovo svetli deo kreme i na kraju ukrasiti šlagom. Ostaviti u frižider nekoliko sati da upije i stegne se. Prijatno!