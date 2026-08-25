REDITELJ ŠTRAJKOVAO GLAĐU, GLUMCI SNIMALI PO 10 SATI NA JEDNOM SENDVIČU: Serija "Vruć vetar" je bila najpopularnija u regionu, a evo šta se sve dešavalo iza kamera

Kolegijum je svake nedelje rano ujutro zasedao i donosio odluku hoće li se nova epizoda uopšte prikazati to veče na televiziji.

"Vruć vetar" (1980) jedna je od najtrajnijih i najvoljenijih televizijskih serija u istoriji jugoslovenske kinematografije.

Nastala iz pera scenariste Siniše Pavića i pod rediteljskom palicom Aleksandra Đorđevića, ova kultna komedija kroz 10 epizoda prati turbulentan život Borivoja Šurdilovića Šurde, šarmantnog, ali večito nezaposlenog i hipohondričnog lenjivca sa juga Srbije koji u Beogradu traga za "svojim pravim pozivom".

U glavnim ulogama pojavili su se LJubiša Samardžić, Miodrag Petrović Čkalja, Bora Todorović i Radmila Savićević, a ovo ostvarenje je uz čuvenu uvodnu numeru "A sad adio" nadrasla televizijski format i postala vanvremenski društveni fenomen koji obožavaju sve generacije širom Balkana.

Inače, "Vruć vetar" se emitovao premijerno od 6. januara do 10. marta 1980, u 20h na Prvom programu.

Većalo se o premijeri svake epizode

Oni koji se sećaju tog vremena ili dobro poznaju tadašnju istoriju Jugoslavije, znaju da je u tom periodu Tito bio već narušenog zdravlja, a pričalo se da je kolegijum svake nedelje rano ujutro zasedao i donosio odluku hoće li se nova epizoda uopšte prikazati to veče na televiziji. Nije se smelo desiti da Tito umre, a da se komedija emituje isto veče.

Najpopularnija serija svih vremena

Zanimljivo je da je serija, osim na prostorima bivše Jugoslavije, emitovana i u nekadašnjoj Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj, gde je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena.

Uloga Šurde je LJubiši Samardžiću donela veliku popularnost. Osamdesetih je u Mađarskoj proglašen za najboljeg glumca gde ga je na Nep stadionu dočekalo 100.000 ljudi, a posle velikog uspeha serije proglašen je za glumca godine i u Bugarskoj i Rumuniji.

Haos iza kamera

I dok su glumci na ekranu prolazili kroz "zgode i nezgode", malo ko zna šta im se dešavalo iza kamera.

Malo je poznato da su snimali i po deset sati dnevno na samo jednom sendviču, a sve zahvaljujući lošoj organizaciji RTV Beograda.

"Onda je reditelj Aleksandar Đorđević odlučio da štrajkuje glađu dva dana, dok nam nisu otvorili kuhinju i doneli ketering", ispričao je scenarista Siniša Pavić jednom prlikom.

(Mondo)

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