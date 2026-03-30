ROBERT PATINSON JEDNOM REČENICOM ZAPALIO INTERNET: NJegov odgovor je sve otkrio! (VIDEO)

Jedna šaljiva rečenica na rimskoj premijeri filma 'The Drama' pokrenula je talas l internetskih spekulacija. Robert Patinson izjavio je da mu je 'red flag' u vezi horoskopski znak Ovan, a njegova bivša Kristen Stjuart upravo je Ovan

Na premijeri filma 'The Drama' u Rimu, uz Zendaju, Patinson je odgovorio na naizgled bezazleno pitanje novinara o tome koji horoskopski znak smatra 'crvenom zastavom' u vezama.

'Ovan', odgovorio je uz smeh, pa odmah dodao: 'Šalim se. Nasumično sam odabrao!'. Internet, naravno, nije bio tako darežljiv prema objašnjenju.

'Nasumično' ali baš Ovan

Fanovi su brzo istakli da je Patinsonova bivša devojka i koleginica iz Sumrak sage, glumica Kristen Stjuart, upravo Ovan, što je trenutak pretvorilo u gorivo za talas internetskih spekulacija.

Na društvenim mrežama odmah su se namnožili komentari poput 'Sto posto provocira Kristen Stjuart' i 'Vidite kako panično shvata šta je rekao.'

Drugi su pak bili skeptični. Osim Kristen i Dilan Pen, s kojom se Patinson navodno kratko viđao krajem 2013., takođe je Ovan, pa ta slučajnojst možda i nije tako velika.

Skandal koji se ne zaboravlja

Patinson i Kristen upoznali su se na snimanju Sumrak sage i bili zajedno od 2009. do 2013. Prelomna tačka bila je 2012. kada su fotografije otkrile da ga je Kristen prevarila s rediteljem Rupertom Sandersom, tada oženjenim muškarcem.

Kristen se tada javno izvinila, ali par se ipak razišao sledeće godine. Govoreći o tom periodu, Kristen je u intervjuu rekla: 'Bili smo mladi i glupi' ali i naglasila da je između njih postojala prava hemija.

Oboje su davno okrenuli stranicu

Stjuart je 2017. javno rekla da je gej, a od 2019. bila je u vezi s književnicom Dilan Mejer s kojom se venčala u aprilu 2025., na intimnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

Patinson je od 2018. u vezi s glumicom i muzičarkom Suki Voterhaus, s kojom ima ćerku rođenu u maju 2024. godine.

