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SAŠA KOVAČEVIĆ OPERISAN: Održao nastup uprkos jakim bolovima - izašao na binu sa longetom (VIDEO)

Saša Kovačević je održao nastup samo tri nedelje posle operacije noge.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Saša Kovačević je pre nekoliko dana operisao nogu, ali ga to nije sprečilo da samo tri nedelje od operacije izađe pred publiku. Jaki bolovi koje pevač trpi nisu mu stali na put da nastupi, iako je tokom večeri najlčešće morao da sedi na stolici.

Pevač je stao na binu u Majdanpeku i održao koncert pred publikom, bez obzira na sve.

Saša je mogao da otkaže nastup zbog oporavka, međutim, nije želeo da izneveri svoju publiku. Uz longetu i veliku podršku publike, još jednom je pokazao koliko mu znači svaki susret sa fanovima.

Uskoro postaje otac

Saša je nedavno progvorio o novoj ulozi koja je pred njim - pevač uskoro postaje otac:

- Čim se oženiš, počneš da blistaš - rekao je Saša, i otkrio da je zbog brojnih poslovnih angažmana, u poslednje vreme neispavan:

- Malo sam neispivan, to me nešto mori ovih dana smo putovali sve su bile relacije po 9 sati iz jednog grada u drugi.

Na kraju, pevač je tada poručuo da se raduje svakom novom danu:

- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Beogradu 24 sata smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u tri-četiri ujutru to su neki čudni potezi - kaže.

Tom prilikom je istakao da nakon povratka sa porodičnog letovanja pripreme za dolazak bebe još uvek nisu počele:

- Nije još uvek, ali u narednom periodu da. Od septembra ili oktobra krećemo sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on za "Telegraf".

(Blic)

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