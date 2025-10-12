SELENA GOMEZ O ŽELJI DA POSTANE MAMA: "Nadam se da ću jednog dana to biti ja"

Selena Gomez otvoreno govori o svojoj nadi da će se njena želja da postane majka ostvariti.

Glumica i pevačica se nedavno udala za dugogodišnjeg partnera, muzičkog producenta, Benija Blanka, a često su u intervjuima isticali da žele da osnuju porodicu.

Selena je sada na svom Instagram profilu podelila da je Aleks Ruso koju tumači u nastavku serije „Čarobnjaci iz Vejverli Plejsa“ postala mama, što ju je navelo da podeli i sopstevene želje u tom smreu.

- Nadam se da ću jednog dana to biti ja - napisala je Selena u opisu fotografije na kojoj Aleks grli svoje dete.

U martovskoj epizodi podkasta Džej Šeti, Gomez i njen sadašnji suprug Beni Blanko rekli su da jedva čekaju da zajedno osnuju porodicu.

- Ne znam šta će se desiti, očigledno, ali volim decu. Jednostavno su tako slatka. Tako da, kada taj dan dođe, jako sam uzbuđena zbog toga.

Selena se prošle godine po prvi put dotakla toga da usled brojnih problema sa zdravljem koje ima, trudnoća za nju može da bude vrlo rizična:

- Nikada ovo nisam rekla, ali nažalost ne mogu da iznesem trudnoću - otkrila je Selena u intervjuu za "Vanity Fair" u septembru 2024. i dodala:

- Imam dosta zdravstvenih problema koji bi ugrozili moj život i život bebe.



