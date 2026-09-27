SILVESTER STALONE PO PRVI PUT O OPSESIJI ZA MIŠIĆIMA: "Bilo je loše. Došlo je dotle da sam razvio bulimiju"

Silvester Stalone ne krije da je uvek imao želju za savršenstvom, pa je tako i svoj izgled pokušavao da poboljša i to po svaku cenu.

Glumac Silvester Stalone prvi put je javno govorio o mračnoj strani svoje opsesije mišićavim telom, otkrivši da je tokom snimanja "Rokija III" razvio bulimiju. Slavni glumac priznao je i da je koristio steroide kako bi dostigao fizičku formu koja je obeležila njegov imidž akcionog heroja tokom osamdesetih.

Stalone je o svemu otvoreno govorio u intervjuu za "New York Times", koji je objavljen uoči izlaska njegovih memoara "The Steps", zakazanog za 29. septembar.

Telo mu je postalo oklop

Kako je njegova karijera napredovala, Stalone je sve više pažnje posvećivao fizičkom izgledu. Za svaku ulogu menjao je građu, pa je od prirodnije i prosečnije fizičke forme koju je imao u prvom "Rokiju" prešao na izuzetno mišićavo i definisano telo u nastavcima filma i serijalu "Rambo".

Ipak, nije želeo da izgleda glomazno. Kaže da mu je cilj bio da ima telo poput jaguara, a ne krupnu građu kakvu je imao njegov tadašnji rival Arnold Švarceneger.

Vremenom je želja za savršenim telom prerasla u ozbiljan problem.

- Postalo je opsesija. I to veoma loša. Došlo je dotle da sam razvio bulimiju - priznao je Stalone.

Najgori period usledio je tokom snimanja "Rokija III" 1982. godine. Glumac je tada telesne masti sveo na veoma nizak nivo i postao opsednut održavanjem takvog izgleda.

- Bilo je to nešto poput opsesivnog obožavanja sopstvenog tela - opisao je.

Stalone je bez uvijanja govorio i o steroidima. Na pitanje da li ih je koristio, odgovorio je potvrdno i objasnio da ih je uzimao u ciklusima.

- LJudi kažu: 'Ne možeš prirodnim putem da izgledaš tako.' Ne, ne možeš. Ali to je imalo užasnu cenu - rekao je glumac.

Da je koristio supstance za poboljšanje fizičkih performansi, Stalone je i ranije nagoveštavao. Godine 2007. u Australiji je priznao krivicu zbog unošenja hormona rasta u zemlju.

NJegov odnos prema sopstvenom telu kasnije se promenio, naročito tokom rada na filmu "Cop Land" iz 1997. godine. Za tu ulogu se ugojio kako bi igrao šerifa malog grada koji je slabije čuo i koga okolina nije naročito cenila.

Stalone je tu ulogu opisao kao prvi put kada je igrao "najslabijeg čoveka u prostoriji".

(Super žena)