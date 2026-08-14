SIN NORVEŠKE PRINCEZE IZGUBIO BITKU ZA SLOBODU: Osuđen za silovanje, sud odbio blaži pritvor

Norveški Apelacioni sud u Borgartingy odbio je zahtev Marijusa Borga Hojbija da kućni pritvor zameni blažim oblikom nadzora, navodeći kao razlog visok rizik od ponavljanja krivičnog dela.

Borgovi advokati zalagali su se za znatno blažu meru – puštanje na slobodu uz primenu takozvanog „obrnutog alarma za zaštitu od nasilja“, norveškog sistema koji podrazumeva zabranu prilaska, ali tako što se umesto zatvaranja uvode ograničenja kretanja, odnosno zabrana ulaska u određene zone.

Apelacioni sud nije bio ubeđen tim argumentima. Sudije su ocenile da postoji prevelik rizik od ponovnog vršenja krivičnih dela ukoliko bi se trenutni režim ublažio, te su u potpunosti potvrdile prvobitnu odluku nižeg suda.

Borg, sin prestolonaslednice Mete-Marit, određen je u pritvor u februaru, uoči suđenja povodom oko 30 odvojenih tačaka optužnice. U junu je osuđen na četiri godine zatvora, a ta presuda je trenutno predmet žalbenog postupka.

Osuđen za silovanje

Marijus Borg Hojbi je sredinom juna osuđen po dve tačke optužnice za silovanje nakon šestonedeljnog suđenja na kojem su iznete optužbe za nasilje, zloupotrebu droga i se*sualno nedolično ponašanje, prenosi Dejli Mejl,

Sud u Oslu ga je takođe proglasio krivim za napad na bivšu devojku, Noru Haukland, upućivanje pretnji i činjenje saobraćajnih prekršaja.

Hojbi, koji je negirao najteže optužbe, dok je priznao neka lakša krivična dela, nije bio fizički prisutan na sudu tokom izricanja presude, već se umesto toga pridružio postupku putem video-linka.

Presuda je došla u posebno teškom trenutku za Hojbijevu majku, prestolonaslednicu Mete-Marit, čije se zdravlje naglo pogoršalo od početka godine, a nedavno su joj presađena pluća.