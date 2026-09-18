SIN POZNATE GLUMICE U MINIĆU ZAPALIO CRVENI TEPIH: Gradi ime u svetu mode, a zbog njegovog izgleda svi upiru prstom u majku (FOTO)

Naomi Vots ponosno je čestitala sinu Kaiu na nagradi za iskorak u svetu mode, dok se on sve više afirmiše kao modna zvezda.

Sedamnaestogodišnja Kai Šrajber napravio je veliki korak u svetu mode. Ćerka glumaca Naomi Vots i Liva Šrajbera osvojila je priznanje za modela koji je obeležio godinu na ceremoniji „Daily Front Row Fashion LA Awards“, a na crvenom tepihu pojavila se u upečatljivoj „Valentino“ kreaciji.

Kai je promenila ime iz Samjuel, a izjašnjava se kao transrodna žena. Iako je još veoma mlada, Kai već gradi svoje ime u modnoj industriji, a njeno pojavljivanje na svečanosti privuklo je veliku pažnju.

Veliki uspeh u svetu mode

Za ovaj događaj, Kai je odabrala upečatljivu „Valentino” mini-haljinu u nijansi limeta-zelene boje. Izgled je upotpunio efektnom ogrlicom, koja je postala jedan od ključnih detalja njegove odevne kombinacije.

Te večeri, Kai se nije samo fotografisala. Proglašena je pobednicom u kategoriji „Iskorak godine u svetu mode”. Primajući statuetu, Kai se zahvalila ljudima koji su je podržavali na njenom putu u modnoj industriji. Njeni roditelji, Naomi Vots i Liv Šrajber, pratili su ceremoniju iz publike.

Nakon događaja, Naomi je javno čestitala ćerki putem društvenih mreža. Glumica je pohvalila njen talenat, strast prema modi i ljude koje je upoznala tokom tog puta.

„Kai, čestitam na nagradi! Ovo je zasluženo priznanje za tvoj talenat. Tvoja strast prema modi nije samo oslobodila tvoj kreativni potencijal, već je dovela i do stvaranja divne zajednice istomišljenika koji te cene i podržavaju. Neizmerno sam ponosna na tebe”, napisala je Vots.

Kai polako postaje sve istaknutija ličnost u svetu mode. Iako se nedavno pojavljivala na događajima sa majkom, sada sve češće izlazi na modnu pistu i prisustvuje velikim modnim dešavanjima kao ozbiljna učesnica u ovoj industriji.

Prošle godine, Kai je imala svoj debi na reviji modne kuće „Valentino”. Nakon toga usledile su pozivnice renomiranih brendova. Nosila je kreacije za „Calvin Klein”, „Michael Kors” i „Celine”, postepeno stičući iskustvo na modnoj pisti. Jedno od skorašnjih zajedničkih pojavljivanja Kaija i Naomi u javnosti bilo je na proslavi 45. godišnjice modne kuće „Michael Kors”.

Glumica je oduvek htela ćerku

Kai je najmlađi sin Naomi Vots i Liva Šrajbera. Ovaj slavni par je bio zajedno oko 11 godina, ali je 2016. objavio da se razilazi. Pored Kaija, bivši partneri imaju i starijeg sina, Aleksandra.

Nakon rastanka, Vots i Šrajber su nastavili da budu uključeni u živote svoje dece. U međuvremenu, Naomi je odavno sredila svoj privatni život. Glumica se 2023. godine udala za Bilija Krudapa, koga je upoznala tokom rada na seriji „Džipsi” (Gypsy).

Kaijevo interesovanje za modu bilo je očigledno mnogo pre njegovog javnog debija. Još od detinjstva zanimala ju je odeća i eksperimentisanje sa stilovima, a Naomi je pratila ćerku na brojne događaje i modne revije.

Naomi Vots priznaje da u svemu podržava svog najmlađeg sina, ali zbog ovakvih roditeljskih metoda, glumica je često kritikovana. U ovom kontekstu, podsećamo se jednog njenog intervjua iz 2012. godine, u kojem je rekla da ne planira ponovo da postane majka, ali kada bi joj rekli da će sigurno imati devojčicu, odlučila bi se za još jednu trudnoću.

Zbog ovih reči, mnogi misle da glumica ne pokušava da odvrati Semjuela (Kai) od ovog oblačenja, jer ga vidi kao ćerku i time je prilično zadovoljna.

(Stil)

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