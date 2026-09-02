SOBNA BILJKA KOJA ČINI DA DOM IZGLEDA LUKSUZNIJE: U poslednje vreme je sve popularnija

Sobne biljke odavno nisu samo ukras koji se stavlja na policu ili prozorsku dasku.

Pravilno odabrana biljka može potpuno da promeni izgled prostorije, a dizajneri enterijera sve češće koriste velike biljke i sobno drveće kao svojevrsne dekorativne skulpture.

Jedna biljka posebno privlači pažnju, maslina u saksiji. NJena srebrnozelena krošnja, tanko stablo i pomalo nepravilna forma unose u prostor osećaj mediterana, elegancije i bezvremenskog luksuza.

I što je najbolje, ne morate da imate ogroman stan ili kuću da biste postigli ovaj efekat. Dovoljno je da veću maslinu postavite na pravo mesto, a jedan od najefektnijih izbora jeste prazan ćošak dnevne sobe.

Zašto baš maslina?

Maslina, odnosno Olea europaea, vekovima je simbol Mediterana, podseća na na Grčku, a njena popularnost poslednjih godina sve više raste i kada je u pitanju uređenje enterijera. Za razliku od biljaka sa velikim, gustim listovima, maslina ima laganu i prozračnu krošnju koja ne „zatrpava“ prostor.

Upravo zbog toga može da bude veoma upečatljiva, a da istovremeno ne učini sobu vizuelno manjom. Dizajnerka enterijera Marina Haniš smatra da maslina ima posebnu sposobnost da u enterijer unese osećaj istorije i karaktera. NJena forma podseća na mediteranske pejzaže, stara imanja u Grčkoj, francusko ili italijansko selo, zbog čega prostor može da deluje toplije i sofisticiranije.

Maslina može da izgleda gotovo kao skulptura

Jedna od najvećih prednosti masline u enterijeru jeste njen oblik. Za razliku od klasičnih sobnih biljaka koje uglavnom imaju bujno lišće, maslina ima vidljivo stablo i razgranatu krošnju. Zbog toga može da se koristi kao centralni dekorativni element, ali i da popuni prazan ugao u prostoriji.

Upravo postavljanje u ćošak može dati posebno efektan rezultat. Visoka maslina u jednostavnoj, elegantnoj saksiji privlači pogled, popunjava vertikalni prostor i daje sobi završni detalj koji često nedostaje.

Ako je postavite pored sofe, komode ili fotelje, dobićete utisak pažljivo osmišljenog enterijera, bez potrebe za velikim brojem dekoracija.

Srebrnozeleni listovi daju osećaj luksuza

Boja listova je još jedan razlog zbog kojeg maslina izgleda tako elegantno. NJeno lišće ima karakterističnu srebrnozelenu nijansu koja se lako uklapa uz neutralne tonove poput bele, bež, sive, krem i boje peska.

Odlično se slaže i sa prirodnim materijalima, posebno drvetom, kamenom, lanom, ratanom i keramikom. Zbog toga maslina može da se uklopi u različite stilove enterijera – od mediteranskog i rustičnog do modernog minimalizma.

Dizajnerka Marie Flanigan ističe da maslina u prostor unosi osećaj života, topline i prirodne lepote, ali bez utiska previše bujnog zelenila. Kako da je postavite da izgleda najskuplje?

Ako želite da maslina zaista bude upečatljiv detalj, nije dovoljno samo kupiti biljku. Važno je i gde ćete je postaviti. Najbolji efekat daje veća maslina koja ima dovoljno prostora oko sebe. Nemojte je gurati između više komada nameštaja. Umesto toga, ostavite joj malo „vazduha“ kako bi se lepo videli stablo i krošnja.

Posebno dobro izgleda u praznom uglu dnevne sobe, pored velikog prozora ili balkonskih vrata, gde ima dovoljno prirodne svetlosti. Saksija takođe igra važnu ulogu. Jednostavna keramička, kamena ili mat saksija u neutralnoj boji može dodatno da naglasi elegantan izgled biljke. Previše šarena ili dekorativna saksija može imati suprotan efekat i skrenuti pažnju sa same masline.

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO