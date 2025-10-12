Oglas
"SREĆNIJI JE NEGO IKADA": Bred Pit napravio veliki korak u vezi sa 30 godina mlađom devojkom Ines

Bred Pit nastavlja dalje nakon razvoda od Anđeline Džoli

Foto: Profimedia
Bred Pit i njegova, sada već dugogodišnja devojka, Ines de Ramon, napravili su veliki korak u svojoj vezi zvaničnim zajedničkim životom. Prema izvorima magazina Pipl glumac (61) i dizajnerka nakita (32) sada dele novi dom.

Par, koji je počeo da se zabavlja 2022. godine, prvi put se pojavio na crvenom tepihu na Filmskom festivalu u Veneciji 2024. godine, a tanije ove godine, Ines je često pratila Breda dok je promovisao svoj film o Formuli.

- Srećniji su nego ikad. On je toliko srećan i zaljubljen i raduje se njihovoj zajedničkoj budućnosti. 

Bred prodao svoju kuću u Los Felizu glumcu Ostinu Batleru za 5,2 miliona dolara — samo tri meseca nakon što su lopovi ušli u njegov dom. NJujork post je kasnije otkrio da je Bred kupio vilu u španskom stilu u Holivud Hilsu vrednu 12 miliona dolara, opremljenu naprednim bezbednosnim sistemima. Rezidencija od 8.385 kvadratnih stopa uključuje šest spavaćih soba, osam kupatila, bioskop i bazen.

- Želeo je mesto koje bi moglo da obezbedi optimalan sistem bezbednosti i privatnosti i ovo mesto mu je zapalo za oko.

Razvod sa Anđelinom Džoli

Izgleda da je Bred definitivno pronašao svoju mirnu luku kraj 30 godina mlađe Ines, s obzriom na to da je ona prva devojka koju je predstavio javnosti od kad se rastao sa Anđelinom. 

Nakon osam iscrpljujućih godina razvoda, konačni dogovor postignut je tek u decembru 2024. godine. Bivši supružnici imaju šestoro dece: 24-godišnjeg Medoksa, 21-godišnjeg Paksa, 20-godišnju Zaharu, 19-godišnju Šajlo, kao i 17-godišnje blizance Noks i Vivijen.

