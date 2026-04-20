Šta je princeza Dajana jela za doručak? Zdrav recept koji je danas postao veliki trend

Daren Mekgrejdi, kuvar čuvene princeze Dajane, objavio je nedavno Jutjub video detaljno objašnjavajući recept koji je svakodnevno pripremao za princezu za kojom svet i danas žali.

Daren je radio za britansku kraljevsku porodicu između 1982. i 1997. godine, prvo kao kuvar za kraljicu Elizabetu II u Bakingemskoj palati, a kasnije, 1993. godine, kao lični kuvar Dajane u Kensingtonskoj palati sve do njene smrti u avgustu 1997. godine.

- Kada sam postao kuvar princeze Dajane, ona je ponovo zauzela svoj život. Bila je pokrovitelj 119 različitih dobrotvornih organizacija, išla je u teretanu tri puta nedeljno i izgledala je bolje nego ikad. Hranila se veoma zdravo, a njen uobičajeni doručak bio je nešto što se zove - ovsena kaša preko noći - priča Daren, prenosi Hola.

Kako kaže, ovsene kaše su danas veoma popularne, ali princeza Dajana ih je spremala pre više od 30 godina.

Kuvar objašnjava da je Dajana otkrila taj doručak u jednoj švajcarskoj zdravstvenoj klinici, gde se zvao „Birher musli“, recept koji je izumeo švajcarski nutricionista.

Recept princeze Dajane za ovsene pahuljice:

Sastojci (za 2 osobe):

1 šolja ovsenih pahuljica

1 šolja sveže ceđenog soka od pomorandže

1 šolja grčkog jogurta

1 kašika sirovog meda

1/2 jabuke

Sok od jednog limuna

1 šolja svežih borovnica

1/2 šolje oraha

1 prstohvat cimeta (po želji)

Priprema:

Stavite ovsene pahuljice u činiju i natopite ih sveže ceđenim sokom od pomorandže. Zatim pokrijte činiju plastičnom folijom i stavite je u frižider da odstoji preko noći.

Sledećeg jutra videćete da su ovsene pahuljice upile većinu tečnosti i povećale se. Lagano ih promešajte kašikom. Dodajte grčki jogurt i promešajte. Dodajte malo sirovog meda (po želji) i limunov sok. Ponovo promešajte. Zatim izrendajte pola jabuke sa korom. Pažljivo promešajte da se jabuka dobro sjedini. Dodajte prelive, borovnice i orahe. I za kraj, premi želji pospite cimetom.

