STILISTI SU SLOŽNI U JEDNOM: Ove dve frizure mogu da vas podmlade 20 godina! (FOTO)

Stilisti su presudili i svim ženama posle 60 savetuju dve frizure koje imaju efekat liftinga.

Stilisti smatraju da ove dve frizure mogu da učine da izgledate znatno mlađe, svežije i modernije. NJihova tajna nije u komplikovanom oblikovanju, već u slojevima, volumenu i ležernom, pomalo čupavom izgledu.

Ove moderne frizure mogu biti odlično rešenje za žene starije od 60 godina koje žele da osveže izgled, ali ne žele da deluju kao da se trude da izgledaju mlađe.

Frizure za žene starije od 40 godina koje imaju podmlađujući efekat nisu brojne, ali među njima se posebno izdvajaju šag, odnosno šegi, i čupavi bob.

Iako se razlikuju po dužini, obe imaju nešto zajedničko: slojevite su, teksturisane i namerno pomalo neuredne. Upravo zbog toga kosa dobija pokret, volumen i mladalačku lakoću.

Zašto vas čupava kosa čini mlađim?

Šišanje za žene starije od 60 godina koje pruža istinski podmlađujući efekat funkcioniše na jednom jednostavnom principu: preraspodeljuje volumen i fokus.

Prvo je slojevitost i volumen.

Drugo je tekstura i pokret. Čupava frizura ne leži potpuno ravno. Moderna verzija je blago razbarušena i održava osećaj prozračnosti. Ta mala "nemarnost“ nije mana frizure, već njena suština. Ona stvara mladalački efekat jer kosa izgleda prirodnije i dinamičnije. Sa godinama, veoma krute i savršeno isfenirane frizure ponekad mogu izgledati strogo, dok čupavi slojevi licu daju mekoću i pokret.

Treće su šiške -.zavesa šiške ili neravni, razdvojeni pramenovi uokviruju lice, mogu da pokriju deo čela i vizuelno omekšaju crte.

Šag ili šegi

Šag je prepoznatljiv po slojevima koji počinju visoko na glavi i postepeno se produžavaju. Na taj način kosa dobija volumen tamo gde ga sa godinama može biti manje – naročito u korenu i na temenu.

Drugi važan element je tekstura. Šag ne treba da izgleda savršeno isfenirano. Blago razbarušeni pramenovi daju kosi pokret i stvaraju opušteniji izgled.

Tu su i šiške, koje mogu dodatno da uokvire lice i ublaže crte. Moderna verzija ne mora imati klasične kratke šiške – sve su popularnije duže "curtain“ ili zavesa šiške koje se lako sklanjaju sa lica.

Dobra vest je da šag može odgovarati različitim tipovima kose. Slojevi tankoj kosi daju utisak gustine, dok gustoj kosi uklanjaju višak težine. Kod talasaste i kovrdžave kose posebno lepo ističu prirodnu teksturu.

Čupavi bob – kraća verzija mladalačkog izgleda

Ako želite kraću frizuru, a dopada vam se ideja čupavih slojeva, čupavi bob može biti odličan izbor.

Za razliku od klasičnog boba, koji ima preciznu i strogu liniju, čupavi bob je mekši i razbarušeniji. Krajevi nisu potpuno ravni, a različite dužine daju kosi prirodan pokret.

Upravo ta ležernost čini ga mladalačkim. Umesto stroge frizure koja zahteva savršeno oblikovanje, čupavi bob daje utisak da kosa prirodno pada i kreće se.

Odličan je i za tanku kosu jer slojevi mogu stvoriti utisak većeg volumena, dok kod guste kose pomažu da se ukloni težina.

Šag je bolji izbor za one koji žele više slojeva i izraženiji volumen, dok je čupavi bob idealan za žene koje vole kraću i praktičniju frizuru.

Šag ili čupavi bob – šta je bolje?

Ne postoji jedan odgovor koji odgovara svima. Izbor zavisi od dužine koju želite, teksture kose i oblika lica, ali i od toga koliko ste spremni da svakodnevno stilizujete kosu.

Šag je bolji izbor za one koji žele više slojeva, izraženiji volumen i karakterističan retro izgled koji je prilagođen savremenom vremenu.

Čupavi bob je odličan za one koji žele kraću, praktičniju frizuru, ali ne žele strogu i preciznu bob liniju.

Ono što im je zajedničko jeste upravo ono što ih čini zanimljivim za žene posle 60. godine: ni jedna ni druga frizura ne pokušava da sakrije godine – one daju kosi pokret, volumen i lakoću.

Kako da ih stilizujete?

Najveća prednost obe frizure je što ne zahtevaju savršenstvo. Malo teksture i prirodnog pokreta upravo je ono što im daje šarm.

Na blago vlažnu kosu može se naneti teksturizujući sprej, a zatim prstima oblikovati pramenove. Kod talasaste i kovrdžave kose difuzor može dodatno naglasiti prirodnu teksturu.

Važno je da kosa ne bude previše ispeglana – mala doza razbarušenosti je zapravo tajna ovog izgleda.

Šag i čupavi bob zato nisu samo trendovi. Oni su primer kako prava frizura može da osveži lice, vrati kosi volumen i učini da ceo izgled deluje lakše i mlađe, bez pokušaja da se sakriju godine.

(Sensa)

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