ČUVENU PLEJBOJ ZEČICU MUŽ UBIO ZBOG SRBINA: Imala je samo 20 godina kada joj je presudio jer je htela razvod

Doroti Straten bila je devojka iz siromašne porodice koja je gotovo preko noći postala zvezda "Plejboja" i svetska senzacija.

Doroti Straten (20) nazivana je "kanadskom Pepeljugom", ali je njena životna bajka, umesto srećnog kraja, dobila najmračniji mogući epilog. Devojka koja je preko noći postala svetska senzacija i zvezda "Plejboja" skončala je na jeziviji način – od ruke sopstvenog supruga.

Doroti je bila uzorna učenica iz siromašne porodice, koja je radila kao konobarica u lokalnom restoranu kako bi preživela. Sudbina se poigrala kada je njena koleginica doživela saobraćajnu nesreću, pa je Doroti morala da je zameni na smeni.

Upravo tada je u lokal ušao šarmantni fotograf Pol Snajder. Pošto nije imao sitan novac da plati račun, predložio je mladoj konobarici da zadrži kusur, ali pod jednim uslovom – da izađe s njim na sastanak. Doroti je pristala, ne sluteći da će taj susret potpuno promeniti njen život. Tako je počeo njen put do statusa Plejboj zečice.

Pol je odmah shvatio da u rukama ima "zlatnu koku". Odveo ju je u najskuplji restoran i skovao plan kako da od naivne plavuše napravi zvezdu, a zatim se na njenom uspehu obogati. Nagovorio ju je na provokativno fotografisanje za "Plejboj", a pošto je bila maloletna, predložio joj je da falsifikuje potpis roditelja kako bi mogla da potpiše ugovor i pobegne s njim u Holivud.

Uspeh je bio munjevit. Sa visinom od 175 centimetara i proporcijama 91-61-91, Doroti je očarala svet ne samo svojom lepotom već i skromnošću. Postala je zvezda godine čuvenog magazina i počela da dobija filmske uloge. Međutim, što je njen uspeh bio veći, to su na površinu sve više izlazile najmračnije strane njenog supruga.

Pol, koji je ostao bez posla i živeo na njen račun, počeo je da joj priređuje stravične scene ljubomore. Unajmio je čak i privatnog detektiva da je prati na snimanjima, plaćajući ga njenim novcem. Branio joj je da nosi provokativnu odeću, a nekoliko puta ju je i fizički napao.

Kada se tokom snimanja filma zaljubila u režisera i glumca Pitera Bogdanoviča i zatražila razvod, Pol je odlučio da joj se osveti na najsuroviji način.

Legendarni Piter Bogdanovič bio je sin Srbina Borislava Bogdanovića, intimiste i impresioniste rođenog u Rumi, a odraslog u Beogradu, i Herme, koja je poticala iz austrijsko-jevrejske porodice.

Krvavi pir 14. avgusta 1980. godine

Pol je prevarom namamio Doroti u svoju kuću, obećavajući joj da će konačno potpisati papire za razvod. Nesrećna devojka došla je sa željom da mu ostavi svu imovinu kupljenu njenim novcem, jer se osećala krivom i želela je da, uprkos svemu, ostanu prijatelji.

Umesto sa papirima za razvod, dočekao ju je sa lovačkom puškom kalibra 12.

Zverski je ubio suprugu, a potom se*sualno oskrnavio njeno telo. Nakon što je shvatio šta je učinio, presudio je i sebi. Beživotna tela supružnika pronašli su zabrinuti prijatelji, koji su došli da provere šta se dogodilo.

Bizarna sudbina nakon smrti

Ova jeziva tragedija ostavila je večni ožiljak na sve koji su je poznavali. Režiser Piter Bogdanovič bio je slomljen. Međutim, sudbina je ispisala još jedan bizaran preokret: osam godina nakon tragedije, Bogdanovič se oženio mlađom sestrom ubijene Doroti – Luizom, i to čim je napunila 20 godina, tačno onoliko koliko je Doroti imala kada joj je muž zverski oduzeo život.

(Mondo)

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