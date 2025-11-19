SUDIJA IZBORA ZA MIS UNIVERZUMA DAO OSTAVKU: Napustio takmičenje 3 dana pred ceremoniju - "Neću da učestvujem u ovoj farsi"

Prema rečima sudije, odluka o povlačenju došla je nakon što je saznao za postojanje „impromptu žirija“ koji je u tajnosti formiran kako bi odabrao 30 finalista.

U trenutku kada svet odbrojava dane do finala izbora za Mis Univerzuma, iza kulisa vlada pravi haos. Libanski kompozitor, pijanista i muzičar Omar Harfuš, jedan od zvaničnih sudija, šokirao je javnost objavivši da podnosi ostavku svega tri dana pre ceremonije, i to uz dramatične optužbe na račun organizacije.

Harfuš je u svom obraćanju javnosti takmičenje nazvao farsom.

Prema njegovim rečima, odluka o povlačenju usledila je nakon što je saznao za postojanje „impromptu žirija“ - žirija koji je, navodno u tajnosti i bez ikakve transparentnosti, formiran kako bi odabrao top 30 finalista, i to pre nego što su devojke uopšte izašle na scenu.

„Ovo je sukob interesa“

Harfuš tvrdi da je sporno to što su pojedini članovi tog tajnog žirija bili u bliskim ličnim odnosima sa nekim od takmičarki, što po njemu dovodi u pitanje kredibilitet celog procesa. Naveo je i da je osoba „zadužena za brojanje glasova i upravljanje rezultatima“ u potencijalnom sukobu interesa, pa je sve opisao kao sistem koji „ne može biti transparentan“.

Prelomni trenutak, kako kaže, bila je „nepoštujuća konverzacija“ sa vlasnikom Miss Universe franšize, Raulom Ročom. Nakon toga je, kako tvrdi, odlučio da se povuče i „odlučno odbije da bude deo ove predstave“.

Tvrdi i da neće odsvirati muziku koju je komponovao za svečanu ceremoniju, iako je taj segment najavljivan kao jedan od posebnih momenata događaja.

Ostao šokiran time kako je saznao za novi žiri

Najkontroverzniji deo priče, Harfuš tvrdi da je postojanje „tajnog žirija“ otkrio preko društvenih mreža. Upravo zato je i sam svoju ostavku objavio putem Instagram storija, ističući da ne želi da učestvuje u onome što smatra manipulacijom.

Ubrzo nakon toga, organizacija Miss Universe na Instagramu je objavila spisak ovogodišnjeg „Beyond the Crown“ komiteta, grupe od osam „istaknutih lidera i inovatora“. Međutim, Harfuš među njima nije pomenut. On je zatim kritikovao listu jer ne navodi koja je tačno uloga tih ljudi u procesu, što je, po njemu, izazvalo još veću konfuziju oko ovogodišnjeg takmičenja.

Harfuš tvrdi i da organizacija nije navela nijednog od „pravih osam članova zvaničnog žirija“, među kojima je bio i on sam.

Organizacija odgovorila i zabranila mu upotrebu brenda „Miss Universe“

Miss Universe organizacija ubrzo je reagovala saopštenjem u kom navodi da je Harfuš „pogrešno sugerisao“ da je formiran neovlašćeni komitet i da su zvanične sudije isključene iz procesa biranja finalistkinja.

U zvaničnoj izjavi naveli su:

„S obzirom na konfuziju gospodina Harfuša, njegovo javno pogrešno predstavljanje programa i njegovu izrečenu želju da ne učestvuje, Miss Universe organizacija poštuje njegovo povlačenje.“

Istovremeno su poručili da mu je zabranjeno da koristi, prikazuje ili se na bilo koji način povezuje sa brendom ‘Miss Universe’, i to odmah, bez odlaganja.

Organizacija je dodala da je „Beyond the Crown“ komitet nezavisna društvena inicijativa, odvojena od zvaničnog žiriranja, te da su „svi procesi ocenjivanja 74. izbora za Miss Universe zvanični, transparentni i u skladu sa MUO protokolima“.

Harfuš: „Ne priznajem ovaj komitet, to je tajna podmornica“

Harfuš je odgovorio novim optužbama - komitet koji je organizacija predstavila nazvao je „tajnom podmornicom“, tvrdeći da ga ne priznaje i da veruje da se organizacija „ne pridržava zakona“.

Takmičarke potvrdile deo njegovih tvrdnji?

Dodatnu težinu celom skandalu daje izjava jedne takmičarke koja je za magazin People govorila anonimno. Ona tvrdi da je preliminarna lista top 30 zaista sastavljena bez prisustva zvaničnih sudija, i to:

„Pre nego što smo uopšte imale priliku da nastupimo na sceni.“

Dodala je i:

„Zahvaljujemo se Omaru Harfušu što je ustao za integritet kada organizacija to nije učinila. On je pokazao liderstvo koje Miss Universe tvrdi da slavi.“

(Ona/ Daily Mail)

BONUS VIDEO: